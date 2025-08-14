Donald TrumpakciórendőrségletartóztatMetropolitan Police DepartmentFehér Ház

Több mint száz letartóztatás egy hét alatt Washingtonban + videó

Washingtonban száznál több embert tartóztattak le a város közbiztonságának javítása érdekében indított intézkedéssorozat első hetében, aminek során Donald Trump elnök szövetségi ellenőrzés alá vonta a főváros rendőrségét. Az elnök bejelentette, hogy jogkörével élve 30 napra felügyelete alá vonta Washingtonban a rendőrséget.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 14. 6:39
Eltávolítják az utcákról a hajléktalanokat, akik lehetőséget kapnak hajléktalanszállásokra költözni, valamint a rászorulók mentálhigiénés szolgáltatásokban részesülhetnek Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte, hogy múlt csütörtök óta 103 erőszakos bűnözőt tartóztattak le. Az elnöki hivatal adatai szerint csak kedden 43 személy került őrizetbe.

Washingtonban
FBI-ügynökök járőröznek 2025. augusztus 13-án Washingtonban (Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Donald Trump hétfőn jelentette be, hogy jogkörével élve 30 napra felügyelete alá vonta a főváros rendőrségét (Metropolitan Police Department), valamint a közbiztonsági akció részeként a Nemzeti Gárda egységeit is kivezénylik. Az elnök utasítására múlt csütörtökön már megerősítették a rendőri jelenlétet Washington közterületein az éjszakai órákban.

Az elnöki hivatal adatai alapján kedden egyelőre 30 Nemzeti Gárda-tag volt jelen a főváros közterületein, számuk a következő napokban jelentősen növekszik majd.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője kedden sajtótájékoztatón elmondta, hogy az intézkedés nyomán a washingtoni rendőrség irányítási láncának élén az elnök áll, alatta pedig az igazságügyi miniszter.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy a közbiztonsági akcióhoz, köztisztasági intézkedések is tartoznak, ezek részeként eltávolítják az utcákról a hajléktalanokat, akik lehetőséget kapnak hajléktalanszállásokra költözni, valamint a rászorulók mentálhigiénés szolgáltatásokban részesülhetnek.

Aki visszautasítja, elzárással, vagy pénzbírsággal sújtható – közölte Karoline Leavitt, hozzátéve, hogy a most megtett intézkedéseket törvény is előírja, amit korábban nem hajtottak végre.

A Trump-adminisztráció Washington közbiztonságának rossz állapotával indokolja a szigorú lépéseket. Az amerikai fővárosban a 2024-es adatok szerint a százezer lakosra jutó emberölések száma a világon a legmagasabbak közé tartozik, meghaladva Mexikóváros, Bogota és minden európai főváros számait.

Borítókép: Eltávolítják az utcákról a hajléktalanokat, akik lehetőséget kapnak hajléktalanszállásokra költözni, valamint a rászorulók mentálhigiénés szolgáltatásokban részesülhetnek (Fotó: AFP)

