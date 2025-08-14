Több mint száz letartóztatás egy hét alatt Washingtonban + videó

Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte, hogy múlt csütörtök óta 103 erőszakos bűnözőt tartóztattak le. Az elnöki hivatal adatai szerint csak kedden 43 személy került őrizetbe.

FBI-ügynökök járőröznek 2025. augusztus 13-án Washingtonban (Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Donald Trump hétfőn jelentette be, hogy jogkörével élve 30 napra felügyelete alá vonta a főváros rendőrségét (Metropolitan Police Department), valamint a közbiztonsági akció részeként a Nemzeti Gárda egységeit is kivezénylik. Az elnök utasítására múlt csütörtökön már megerősítették a rendőri jelenlétet Washington közterületein az éjszakai órákban.

Az elnöki hivatal adatai alapján kedden egyelőre 30 Nemzeti Gárda-tag volt jelen a főváros közterületein, számuk a következő napokban jelentősen növekszik majd.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője kedden sajtótájékoztatón elmondta, hogy az intézkedés nyomán a washingtoni rendőrség irányítási láncának élén az elnök áll, alatta pedig az igazságügyi miniszter.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy a közbiztonsági akcióhoz, köztisztasági intézkedések is tartoznak, ezek részeként eltávolítják az utcákról a hajléktalanokat, akik lehetőséget kapnak hajléktalanszállásokra költözni, valamint a rászorulók mentálhigiénés szolgáltatásokban részesülhetnek.

Aki visszautasítja, elzárással, vagy pénzbírsággal sújtható – közölte Karoline Leavitt, hozzátéve, hogy a most megtett intézkedéseket törvény is előírja, amit korábban nem hajtottak végre.

THE FEDS ARE BACK IN D.C. - AND THEY'RE NOT MESSING AROUND



On day one of the "federal takeover," FBI Director Kash Patel announced over 20 arrests in the nation's capital.



The laundry list of crimes is a perfect encapsulation of a city on the edge: suspects wanted for…

A Trump-adminisztráció Washington közbiztonságának rossz állapotával indokolja a szigorú lépéseket. Az amerikai fővárosban a 2024-es adatok szerint a százezer lakosra jutó emberölések száma a világon a legmagasabbak közé tartozik, meghaladva Mexikóváros, Bogota és minden európai főváros számait.

Trump’s D.C. Takeover Yields 66 Arrests in First 2 Nights, as City Braces For Deployment of More National Guard Troops https://t.co/Hv61QWiNpe — candegallo (@rileyyy698) August 13, 2025

