Nukleáris támadásra figyelmeztettek

A hangosbemondó hirtelen így szólt:

Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!

A Transavtoliz vállalat, amely több száz városi járatot üzemeltet, azonnal vizsgálatot indított, írja a Daily Star.

A hamis riasztás azután történt, hogy Oroszország meglepetésszerű offenzívát indított az ukrán fronton, mindössze néhány nappal a tervezett béketárgyalások előtt. A legfrissebb hírek szerint a támadás Dobropillya térségében zajlott, és az idei év legnagyobb változását hozta a fronton, ami taktikai előnyt biztosíthat Putyinnak a pénteki tárgyalásokon.