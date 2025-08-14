nukleáris támadásUkrajnabuszpánikMoszkvakiberbűnözés

„Nukleáris támadás fenyeget” – pánik a moszkvai buszon

Moszkvában riadalmat keltett a 191-es járat utasai között egy váratlan bejelentés: egy állomás felé tartó busz hangosbemondóján figyelmeztetés hangzott el, miszerint Ukrajna nukleáris csapással fenyegeti Oroszországot, és mindenki vonuljon az óvóhelyekre. Az esetet egy női utas rögzítette videón, amely gyorsan elterjedt az orosz közösségi médiában.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 14. 6:16
Egy busz halad el az Állami Duma épülete, az orosz parlament alsóháza előtt Fotó: Yuri Kadobnov Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A moszkvai közlekedési hatóságok szerint a rémisztő bejelentésért kiberbűnözők felelősek, akik feltörték a város buszhálózatának rendszerét, írta az Origó.  

Nukleáris támadás
Fotó: Caution Moscow/east2west news

Nukleáris támadásra figyelmeztettek

A hangosbemondó hirtelen így szólt:

Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!

A Transavtoliz vállalat, amely több száz városi járatot üzemeltet, azonnal vizsgálatot indított, írja a Daily Star.

Nukleáris támadásra figyelmeztettek

A hamis riasztás azután történt, hogy Oroszország meglepetésszerű offenzívát indított az ukrán fronton, mindössze néhány nappal a tervezett béketárgyalások előtt. A legfrissebb hírek szerint a támadás Dobropillya térségében zajlott, és az idei év legnagyobb változását hozta a fronton, ami taktikai előnyt biztosíthat Putyinnak a pénteki tárgyalásokon.

Képernyőkép

A hírszerzés szerint körülbelül százezer orosz katona haladt előre legalább tíz kilométerrel északi irányban két külön művelet során az elmúlt napokban, részeként annak a szélesebb erőfeszítésnek, hogy az egész Donyecki régiót elfoglalják. Az orosz csapatok a frontvonal közelében lévő három település felé is előretörtek Pokrovszk térségében.

Oroszország újabb pusztító éjszakai bombázást hajtott végre Ukrajna területén. Az ukrán hatóságok megerősítették, hogy tartalék erőket küldtek a térségbe, és több orosz katonát semlegesítettek vagy foglyul ejtettek.

Borítókép: Egy busz halad el az Állami Duma épülete, az orosz parlament alsóháza előtt (Fotó: AFP)
 

add-square Orosz–ukrán háború

Aduászt kapott Putyin a hadseregétől

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekFidesz

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Megyeri Dávid avatarja

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu