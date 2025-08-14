A moszkvai közlekedési hatóságok szerint a rémisztő bejelentésért kiberbűnözők felelősek, akik feltörték a város buszhálózatának rendszerét, írta az Origó.
„Nukleáris támadás fenyeget” – pánik a moszkvai buszon
Moszkvában riadalmat keltett a 191-es járat utasai között egy váratlan bejelentés: egy állomás felé tartó busz hangosbemondóján figyelmeztetés hangzott el, miszerint Ukrajna nukleáris csapással fenyegeti Oroszországot, és mindenki vonuljon az óvóhelyekre. Az esetet egy női utas rögzítette videón, amely gyorsan elterjedt az orosz közösségi médiában.
Nukleáris támadásra figyelmeztettek
A hangosbemondó hirtelen így szólt:
Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!
A Transavtoliz vállalat, amely több száz városi járatot üzemeltet, azonnal vizsgálatot indított, írja a Daily Star.
Nukleáris támadásra figyelmeztettek
A hamis riasztás azután történt, hogy Oroszország meglepetésszerű offenzívát indított az ukrán fronton, mindössze néhány nappal a tervezett béketárgyalások előtt. A legfrissebb hírek szerint a támadás Dobropillya térségében zajlott, és az idei év legnagyobb változását hozta a fronton, ami taktikai előnyt biztosíthat Putyinnak a pénteki tárgyalásokon.
További Külföld híreink
A hírszerzés szerint körülbelül százezer orosz katona haladt előre legalább tíz kilométerrel északi irányban két külön művelet során az elmúlt napokban, részeként annak a szélesebb erőfeszítésnek, hogy az egész Donyecki régiót elfoglalják. Az orosz csapatok a frontvonal közelében lévő három település felé is előretörtek Pokrovszk térségében.
Oroszország újabb pusztító éjszakai bombázást hajtott végre Ukrajna területén. Az ukrán hatóságok megerősítették, hogy tartalék erőket küldtek a térségbe, és több orosz katonát semlegesítettek vagy foglyul ejtettek.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy busz halad el az Állami Duma épülete, az orosz parlament alsóháza előtt (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Magyarország jövője a kereszténységen múlik
Orbán Viktor szerint a magyar nemzet fennmaradása a kereszténységtől függ, és hazánk szuverén joga, hogy megőrizze keresztény civilizációs alapjait.
Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek
Orbán Viktor a PragerU-nak nyilatkozva az ukrajnai háborút és a brüsszeli nyomást nevezte Magyarország két legnagyobb mai veszélyének, hangsúlyozva a szuverenitás és a gyermekvédelem fontosságát.
Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat
A Harcosok Órája csütörtöki adásában a magyar külgazdasági és külügyminiszter a vendég.
Zelenszkij mentálisan beteg + videó
Aggasztó részletekre hívta fel a figyelmet az ukrán parlamenti képviselő.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Magyarország jövője a kereszténységen múlik
Orbán Viktor szerint a magyar nemzet fennmaradása a kereszténységtől függ, és hazánk szuverén joga, hogy megőrizze keresztény civilizációs alapjait.
Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek
Orbán Viktor a PragerU-nak nyilatkozva az ukrajnai háborút és a brüsszeli nyomást nevezte Magyarország két legnagyobb mai veszélyének, hangsúlyozva a szuverenitás és a gyermekvédelem fontosságát.
Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat
A Harcosok Órája csütörtöki adásában a magyar külgazdasági és külügyminiszter a vendég.
Zelenszkij mentálisan beteg + videó
Aggasztó részletekre hívta fel a figyelmet az ukrán parlamenti képviselő.