Itt a bejelentés: Putyin ekkor fejezné be a háborút

Az ukrán védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának (GUR) közlése szerint Putyin stratégiai célkitűzése, hogy az „ukrán kérdést” legkésőbb 2026-ig meg kell oldani, nyilatkozta Vadim Szkibickij vezérőrnagy, a GUR helyettes vezetője és az isztambuli tárgyalásokon részt vevő ukrán delegáció tagja.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 13. 9:49
Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában Fotó: Vjacseszlav Prokofjev Forrás: AFP
Az ukrán hírszerzés becslése szerint a határidőt a háború rendkívül magas költségei indokolják: a katonai kiadások már az orosz állami költségvetés 42 százalékát teszik ki. Ez súlyos stagnálást okoz kulcsfontosságú ágazatokban, például a kohászatban és a nyersanyag-kitermelésben, írja az Origó.

Putyin
Vadim Szkibickij vezérőrnagy (Fotó: Képernyőkép)

Putyin nem kockáztatná a gazdaságot

A GUR szerint Moszkva vezetése tisztában van vele, hogy egy elhúzódó, nagy léptékű háború ellehetetlenítené az ország versenyképességét az olyan nagyhatalmakkal szemben, mint az Egyesült Államok vagy Kína. Ebben az esetben Oroszország csupán regionális hatalommá zsugorodna, korlátozott befolyással.

A lap szerint az orosz költségvetés nagy része jelenleg a front ellátására megy, miközben a társadalmi-gazdasági problémák – munkaerőhiány, demográfiai visszaesés – tovább mélyítik a válságot.

A Kreml olajárfüggősége szintén kockázati tényező: ha a hordónkénti ár 50 dollárra esik, az úgynevezett Stabilizációs Alap 18 hónapig fedezheti a kiadásokat; 30 dolláros szintnél viszont már az év végére kimerülne. Ez kényszerítheti Moszkvát, hogy szünetet keressen vagy kompromisszumot kössön a szankciók enyhítése és a gazdaság stabilizálása érdekében.

Belarusz lavíroz

Szkibickij szerint Belarusz igyekszik egyensúlyozni a Nyugattal való kapcsolatok fenntartása és Oroszország támogatása között. Aljakszandr Lukasenka célja, hogy országát ne vonják be közvetlenül a háborúba, és megőrizze Belarusz szuverenitását.

In this handout picture taken and released by the Belarusian presidential press service on March 25, 2025, Belarus' President Alexander Lukashenko attends his inauguration ceremony in Minsk. (Photo by Handout / Belarusian presidential press service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Belarusian presidential press service / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök  Minszkben (Fotó: AFP/Belarusz elnöki sajtószolgálat)

Ami a Zapad–2025 hadgyakorlatot illeti, az előkészületek a tervek szerint haladnak, de Oroszországnak jelenleg nincsenek szabad tartalékai ahhoz, hogy nagy katonai csoportokat irányítsanak át ezekre a gyakorlatokra, mivel minden csapata az Ukrajna elleni fronton harcol.

Ukrajna szerint Trump nem fog megegyezni nélkülük

Augusztus 15-én Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump többször is jelezte, hogy szeretne tárgyalni egy területi cseréről Ukrajna és Oroszország között, ugyanakkor az ukrán lap szerint ígéretet tett arra, hogy nem köt megállapodást Putyinnal Ukrajna ügyében – ez szerinte kizárólag Kijev és Moszkva között dőlhet el.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában (Fotó: AFP/Vjacseszlav Prokofjev)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

