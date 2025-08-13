Itt a bejelentés: Putyin ekkor fejezné be a háborút

Putyin nem kockáztatná a gazdaságot

A GUR szerint Moszkva vezetése tisztában van vele, hogy egy elhúzódó, nagy léptékű háború ellehetetlenítené az ország versenyképességét az olyan nagyhatalmakkal szemben, mint az Egyesült Államok vagy Kína. Ebben az esetben Oroszország csupán regionális hatalommá zsugorodna, korlátozott befolyással.

A lap szerint az orosz költségvetés nagy része jelenleg a front ellátására megy, miközben a társadalmi-gazdasági problémák – munkaerőhiány, demográfiai visszaesés – tovább mélyítik a válságot.

A Kreml olajárfüggősége szintén kockázati tényező: ha a hordónkénti ár 50 dollárra esik, az úgynevezett Stabilizációs Alap 18 hónapig fedezheti a kiadásokat; 30 dolláros szintnél viszont már az év végére kimerülne. Ez kényszerítheti Moszkvát, hogy szünetet keressen vagy kompromisszumot kössön a szankciók enyhítése és a gazdaság stabilizálása érdekében.

Belarusz lavíroz

Szkibickij szerint Belarusz igyekszik egyensúlyozni a Nyugattal való kapcsolatok fenntartása és Oroszország támogatása között. Aljakszandr Lukasenka célja, hogy országát ne vonják be közvetlenül a háborúba, és megőrizze Belarusz szuverenitását.