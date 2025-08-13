Az ukrán hírszerzés becslése szerint a határidőt a háború rendkívül magas költségei indokolják: a katonai kiadások már az orosz állami költségvetés 42 százalékát teszik ki. Ez súlyos stagnálást okoz kulcsfontosságú ágazatokban, például a kohászatban és a nyersanyag-kitermelésben, írja az Origó.
Itt a bejelentés: Putyin ekkor fejezné be a háborút
Az ukrán védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának (GUR) közlése szerint Putyin stratégiai célkitűzése, hogy az „ukrán kérdést” legkésőbb 2026-ig meg kell oldani, nyilatkozta Vadim Szkibickij vezérőrnagy, a GUR helyettes vezetője és az isztambuli tárgyalásokon részt vevő ukrán delegáció tagja.
Putyin nem kockáztatná a gazdaságot
A GUR szerint Moszkva vezetése tisztában van vele, hogy egy elhúzódó, nagy léptékű háború ellehetetlenítené az ország versenyképességét az olyan nagyhatalmakkal szemben, mint az Egyesült Államok vagy Kína. Ebben az esetben Oroszország csupán regionális hatalommá zsugorodna, korlátozott befolyással.
A lap szerint az orosz költségvetés nagy része jelenleg a front ellátására megy, miközben a társadalmi-gazdasági problémák – munkaerőhiány, demográfiai visszaesés – tovább mélyítik a válságot.
A Kreml olajárfüggősége szintén kockázati tényező: ha a hordónkénti ár 50 dollárra esik, az úgynevezett Stabilizációs Alap 18 hónapig fedezheti a kiadásokat; 30 dolláros szintnél viszont már az év végére kimerülne. Ez kényszerítheti Moszkvát, hogy szünetet keressen vagy kompromisszumot kössön a szankciók enyhítése és a gazdaság stabilizálása érdekében.
Belarusz lavíroz
Szkibickij szerint Belarusz igyekszik egyensúlyozni a Nyugattal való kapcsolatok fenntartása és Oroszország támogatása között. Aljakszandr Lukasenka célja, hogy országát ne vonják be közvetlenül a háborúba, és megőrizze Belarusz szuverenitását.
Ami a Zapad–2025 hadgyakorlatot illeti, az előkészületek a tervek szerint haladnak, de Oroszországnak jelenleg nincsenek szabad tartalékai ahhoz, hogy nagy katonai csoportokat irányítsanak át ezekre a gyakorlatokra, mivel minden csapata az Ukrajna elleni fronton harcol.
Ukrajna szerint Trump nem fog megegyezni nélkülük
Augusztus 15-én Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump többször is jelezte, hogy szeretne tárgyalni egy területi cseréről Ukrajna és Oroszország között, ugyanakkor az ukrán lap szerint ígéretet tett arra, hogy nem köt megállapodást Putyinnal Ukrajna ügyében – ez szerinte kizárólag Kijev és Moszkva között dőlhet el.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában (Fotó: AFP/Vjacseszlav Prokofjev)
