Alaszka: drámai hírek érkeztek a helyszínről

Rekordmagasra emelkedett szerdán az alaszkai fővároson, Juneau-n keresztülhaladó Mendenhall folyó vízszintje.

Forrás: MTI2025. 08. 14. 6:27
Megdöbbentő hírek érkeztek Alaszkából (Fotó: AFP)
Nagyobb károkról egyelőre nem érkeztek jelentések, tisztségviselők szerint még órákon át tart az áradás.


Juneau-i illetékesek szerint a víz több utcát elborított. Több lakót kimenekítettek, amikor a víz kedden elkezdett átlépni a Mendenhall gleccser alkotta gáton. 
A Mendenhall gleccser 19 kilométernyire található a 30 ezres lélekszámú, népszerű turisztikai célpontnak számító Juneau-tól. A város külterületének házai néhány kilométernyire vannak a gleccser feletti Mendenhall-tótól, sok ház pedig a Mendenhall folyó partján áll, amelybe a megolvadt gleccservíz ömlik.

A folyó vízszintje szerda reggel 5 méter magas volt, megdöntve ezzel a tavalyi rekordot.

A folyó magas vízszintje 2021 óta jelent gondot, a víz az elmúlt években házakat sodort el, illetve épületek százait árasztotta el. 
Az árvizeket az okozza, hogy a Mendelhall közelében fekvő egyik kisebb gleccser az éghajlatváltozás következtében visszahúzódott, és egy medencét hagyott maga után, amelyet tavasszal megtölt az esővíz és a hólé. 

Amikor a vízben elegendő nyomás alakul ki, átlépi vagy megkerüli a Mendenhall gleccser alkotta jéggátat, beömlik a Menderhall-tóba és onnan a Mendenhall folyóba, ez történt kedden is.

Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető.

Borítókép: Megdöbbentő hírek érkeztek Alaszkából (Fotó: AFP)
 

