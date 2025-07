Magyarország jövőjét vázolta a miniszterelnök Tusványoson + videó

Magyarország nagy lesz és gazdag, ez a magyar nemzetstratégia magja, jelentette ki Orbán Viktor a tusványosi beszédében. Orbán Viktor kifejtette, a magyar nagystratégia lényege abból indul ki, hogy 1920-ban szentesítették Magyarország vereségét, az ország ellenségei úgy döntöttek: Magyarország kicsi lesz és szegény.

Mi azért vagyunk a politikában és az a mi nemzetstratégiánk lényege, hogy ezt a sorsot megváltoztassuk, vagyis Magyarország nagy lesz és gazdag, ez a magyar nemzetstratégia magja

– fogalmazott. Elmondta, a magyar nagystratégiának egyebek mellett arra a kérdésre is válaszolnia kell, honnan lesz ember. Úgy folytatta,

emberimportra nem készülünk, egy családbarát nemzetre van szükség.

Hozzátette, az egész Európai Unióban, az adókedvezményeket, az otthonteremtési támogatásokat is beleértve, Magyarország költi a legtöbbet a családok támogatására. A fiataloknak is kínálnak most egy lehetőséget, hogy az otthonteremtési hitellel a nemzetnek nemcsak kulturálisan, hanem tulajdonosként is részei legyenek, ezzel a családot, a fiatalokat és a nemzetet is erősítik – mondta.