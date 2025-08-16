főpolgármesterRadics BélaFővárosi Közgyűlés

„Mini budi bordélyház” Budapest kellős közepén + videó

Karácsony Gergelynek még mindig az a célja, hogy beleszóljon az országos politikába.

Munkatársunktól
2025. 08. 16. 10:10
Forrás: Facebook
Bízunk benne, hogy egy-két olyan előterjesztést, amely valóban segítené a budapestieket, nem fognak tudni csak politikai okok miatt lesöpörni az asztalról – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának tagja. Karácsony Gergely főpolgármester városvezetésével kapcsolatban megjegyezte: kuriózum lett, egy hungarikum, hogy meg tudta csinálni azt, hogy Budapest kellős közepén létrejöjjön Magyarország első „mini budi bordélyháza”. A Blaha Lujza téri nyilvános vécé – amelyre Karácsony Gergely olyan büszke volt – vagy nem működik, vagy prostituáltak, vagy drogosok használják. 

Karácsony Gergelynek még mindig az a legfőbb célja, hogy az országos politikába beleszóljon, erről szólt a pride – mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. 

Budapesten alapvető dolgok nem működnek, eközben a főpolgármester pride-ot szervez. Először legyen már minden rendben a fővárosban, lehessen élni, lehessen közlekedni, lehessen a mindennapi életet anélkül folytatni, hogy ezek az ideológiai alapú lezárások zavarnák azt – hangsúlyozta. 

Magyar Péter egy porszívóügynök, és abból is a legrosszabb – mondta Radics Béla. Csak ő nem porszívót árul, hanem reményt. És képes bármit hazudni, hogy az ő kis „reménye”, a porszívó, minél szebben tündököljön. Ha ehhez az kell, akkor simán bemondja, hogy 90 százalékon áll a Tisza, a Fidesz pedig 10-en, mert ennél sokkal nagyobb hazugságokat is le tudott nyomni a balliberális médiumok torkán, amelyek szépen asszisztálnak neki. Nem szabad benne megbízni, és legkevésbé szabad bármilyen területet rábízni, nemhogy országot – fejtette ki a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke. 

Magyar Péter szeretetországa úgy néz ki, hogy állandóan a balos újságírókat „bullyingolja”, zaklatja kommentekben, ha nem tetszik neki, amit náluk olvas. Az a baj, hogy az őt nagyon közelről követő szimpatizánsok úgy érzik, ez feljogosítja őket arra, hogy ők is viselkedjenek. Ezért tartunk most ott, hogy a gyűlöletspirál elszabadult a magyar politikában, közéletben, egyszerűen a tiszások úgy gondolják, hogy nekik mindent szabad, és egyre durvábban támadják a jobboldaliakat. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

