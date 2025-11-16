Orbán ViktorbackstageRákay Philip

Eddig nem látott képsorokat osztott meg Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés backstage-ből + videó

Orbán Viktor eddig nem látott backstage-felvételeket tett közzé a győri háborúellenes gyűlésről. A videóban megmutatják a reggeli készülődést, az esemény szervezőinek előkészületeit, valamint Radics Gigi főpróbáját és Curtis érkezését is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 11:03
A győri háborúellenes gyűlés kulisszái mögötti összeállítást Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé. A felvétel a készülődést mutatja be: a szervezők és koordinátorok az egész napos tömegrendezvényre hangolódnak, miközben a technikusok és stábtagok végzik az utolsó simításokat.

Rákay Philip és Szabó Zsófi Fotó: Facebook

A videóban feltűnik Radics Gigi is, aki az egyik utolsó próbán énekel, valamint látható Curtis érkezése a helyszínre. 

A képsorok megmutatják a rendezvényen nagy népszerűségre szert tett „firkás” pólókat és pulóvereket is, amelyek több résztvevőn feltűntek a nap folyamán. 

A felvételen Rákay Philip is látható, amint a műsorvezetői feladatokra készül. A rövid backstage-összeállítás betekintést enged abba, hogyan zajlik egy ekkora tömegrendezvény előkészítése a háttérben, és hogyan indul be a szervezőcsapat munkája már a kora reggeli órákban.

Borítókép: Orbán Viktor a vendégekkel fotózkodik a győri háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

