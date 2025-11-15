Neves vendégek, magyar zászlók és „firkás” pólók a telt házas háborúellenes gyűlésen + videó

Orbán Viktorrendezvényhangulat

Neves vendégek, magyar zászlók és „firkás" pólók a telt házas háborúellenes gyűlésen

Rengeteg magyar zászló és „firkás” póló jelezte a győri gyűlésen a béke és a hazafiság iránti elkötelezettséget. A miniszterelnök videókat osztott meg , amelyek a rendezvény kulisszái mögé is bepillantást engednek.

2025. 11. 15. 20:03
Orbán Viktor új videója Győrben a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén készült, és az esemény kulisszatitkait mutatja meg. A kormányfő a színfalak mögött több ismert szereplővel is összefutott.

Győr, 2025. november 15. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (háttal, középen) a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. november 15-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (háttal, középen) a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A felvételen látható a reggeli készülődés. Curtis egy humoros focis megjegyzést tesz a kamerába, sőt Szijjártó Péter is feltűnik a folyosón, ahogy a gyűlésre készül. Orbán Viktor Győr korábbi polgármesterével, Dézsi Csaba Andrással is találkozott.

A rendezvényen Váczi Gergely újságíró kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt. 

A beszélgetés után a kormányfő a színfalak mögött üdvözölte az egykori kézilabdázót, Görbicz Anitát, majd Nacsa Olivérrel is fotózkodott. 

A rendezvény két műsorvezetőjével, Szabó Zsófival és Rákay Philippel pedig kedélyesen elbeszélgetett.

A „firkás” pólók, pulóverek is kaphatóak voltak a rendezvényen

„Magyarországot kívül tartani a háborún. Ez a mi küldetésünk” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott másik videójához.

A szombati rendezvényről készült összeállítás jól visszaadja a barátságos, lelkes hangulatot: a miniszterelnök szívesen fényképezkedett az emberekkel, és sok támogatónak adott autogramot is.

A telt házas eseményen rengeteg piros-fehér-zöld  zászló lengett az emberek kezében, erősítve a hazafias üzenetet. 

A felvételből az is kiderült, hogy a „firkás” pólók, pulóverek is kaphatóak voltak a résztvevők számára. Az elhíresült rajzot Orbán Viktor az ATV-s interjúja alatt készítette, majd az adás végén Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozta, és a rendezvényen a miniszterelnök engedélyével már ruhákon is látható volt a grafika.

A miniszterelnök korábban megjegyezte, 

a ruhákból befolyt összes bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy a Jónak lenni jó! kampány keretében.

Borítókép: Orbán Viktor és Görbicz Anita (Forrás: Facebook)


