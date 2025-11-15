Kocsis Máté: A Tisza Párt és a DK a brüsszeli elit hazai bábjai, ezért háborúpártiak + videó

„A tét óriási, csak a vak nem látja” – jelentette ki Kocsis Máté a Digitális Polgári Körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. A Fidesz frakcióvezetője a helyszínen adott interjút a Patrióta csatornának, amelynek egy részletét a közösségi oldalán is megosztotta.

Kocsis Máté és Görbicz Anita korábbi kiváló kézilabdázó (Fotó: Facebook)

Kocsis Máté szerint a magyar politikában egyértelmű különbség húzódik a béke- és a háborúpárti erők között. Úgy fogalmazott:

Pofonegyszerű a helyzet, a mai kormánypárt háborúellenes, míg politikai kihívóink – a Tisza Párt és a DK – a brüsszeli elit hazai bábjai, ezért háborúpártiak.

Mint mondta, teljesen mindegy, hogy az ellenzéki szereplők mit kommunikálnak, az Európai Parlamentben rendre megszavazták azokat a javaslatokat, amelyek a háború finanszírozását vagy a fegyverszállításokat támogatták.

A frakcióvezető szerint a közelgő választás tétje világos:

„a magyar embereknek azt kell eldönteniük, hogy a következő négy évben melyik úton haladunk tovább – a béke oldalán a Fidesszel és a KDNP-vel, vagy a háborúpártiakkal.”

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)