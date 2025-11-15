Rendkívüli

Kocsis Máté odaszólt a vergődő Magyar Péternek

A frakcióvezető szerint Magyar Péter csak a saját problémáiról próbálja elterelni a figyelmet.

2025. 11. 15. 10:08
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Élesen kiosztotta Magyar Pétert a Fidesz frakcióvezetője, aki legfrissebb videóbejegyzésében rávilágított: a Tisza-vezér az ellenzéki térfélen tapasztalható jelöltállítási nehézségeket a kormánypártra hárítva igyekszik leplezni.
 

Kocsis Máté a videóban pontosan leírta azt a mechanizmust, amelyet Magyar Péter alkalmaz, amikor bajban van a saját szervezetépítésével vagy jelöltállításaival kapcsolatban:

Amikor Petike bajban van, elkezd ránk hivatkozni. Jó, jó, nincsenek meg a Tisza jelöltjei, de hol vannak Fidesz jelöltjei?


Kocsis ironikusan jegyezte meg, hogy hiába áll a kormánypárti oldal „lefürödve” a kérdéstől, a válasz egyértelmű. A Fidesz jelöltjei ugyanis nem eltűntek, hanem a korábbi választásoknak megfelelően a helyükön vannak, az Országgyűlésben és a választókerületekben.
„Java részük bent ül az Országgyűlésben, mert bejutott az előző választásokon és újraindult. A többiek pedig elérhetők az interneten, helyben, a választókerületben.”
Tehát a kormánypárti struktúra stabil, a Tisza Párt pedig folyamatos szerveződési nehézségekkel küzd.

És ennek természetesen tapsol a tiszás szekta, megünneplik Petit, hogy de jól megmondtad megint a fideszeseknek. Ő aztán elégedett, készíttet vagy három szelfit magáról, ahol fekvőtámasz előtti és utáni képek is készülnek.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt ezzel a pótcselekvéssel csak a saját problémáit leplezi, miközben a kormánypárt stabilan végzi a munkát.


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
 

