Kocsis Máté odaszólt a vergődő Magyar Péternek

Élesen kiosztotta Magyar Pétert a Fidesz frakcióvezetője, aki legfrissebb videóbejegyzésében rávilágított: a Tisza-vezér az ellenzéki térfélen tapasztalható jelöltállítási nehézségeket a kormánypártra hárítva igyekszik leplezni.



Kocsis Máté a videóban pontosan leírta azt a mechanizmust, amelyet Magyar Péter alkalmaz, amikor bajban van a saját szervezetépítésével vagy jelöltállításaival kapcsolatban:

Amikor Petike bajban van, elkezd ránk hivatkozni. Jó, jó, nincsenek meg a Tisza jelöltjei, de hol vannak Fidesz jelöltjei?



Kocsis ironikusan jegyezte meg, hogy hiába áll a kormánypárti oldal „lefürödve” a kérdéstől, a válasz egyértelmű. A Fidesz jelöltjei ugyanis nem eltűntek, hanem a korábbi választásoknak megfelelően a helyükön vannak, az Országgyűlésben és a választókerületekben.

„Java részük bent ül az Országgyűlésben, mert bejutott az előző választásokon és újraindult. A többiek pedig elérhetők az interneten, helyben, a választókerületben.”

Tehát a kormánypárti struktúra stabil, a Tisza Párt pedig folyamatos szerveződési nehézségekkel küzd.

És ennek természetesen tapsol a tiszás szekta, megünneplik Petit, hogy de jól megmondtad megint a fideszeseknek. Ő aztán elégedett, készíttet vagy három szelfit magáról, ahol fekvőtámasz előtti és utáni képek is készülnek.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt ezzel a pótcselekvéssel csak a saját problémáit leplezi, miközben a kormánypárt stabilan végzi a munkát.