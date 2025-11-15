Rendkívüli

Orvosokat, tudósokat ígért Magyar Péter, de helyettük a Paraszt TV nyilvános wc-ket videózó önjelölt sztárja jött

Magyar PéterTisza PártKollár Kinga

Lefelé tart a Tisza, ezt Kollár Kinga nyíltan beismerte

A Tisza Párt EP-frakciójának üdvöskéje a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést és fotót, amelyen a képviselőtársaival együtt látható, amint éppen lefele tart a lépcsőn. Nem állunk meg – írta Kollár Kinga, akinek megjegyzését éppen a fotó teszi beszédessé.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 11. 15. 9:47
„Nem állunk meg!” – szúrta ki a Mandiner Kollár Kinga egyik facebookos bejegyzését

Kollár Kinga és képviselőtársai (Forrás: Kollár Kinga Facebook-oldala)

A Tisza Párt EP-képviselőjének a bejegyzése annak fényében érdekes , hogy a Tisza-frakció meredeken lefelé halad egy lépcsőn Magyar Péter és Tarr Zoltán nélkül. Felmerül tehát a kérdés, hogy Magyar Péter pártja is lefelé tart-e – fűzött kommentárt a hírportál a képhez.

Amint arról beszámoltunk, a Real-PR 93. legfrissebb felmérése szerint Orbán Viktor népszerűsége meghaladja a Magyar Péterét. 

Arról is hírt adtunk, hogy Kollár Kinga szemrebbenés nélkül hazudott a Tisza adatbotrányával kapcsolatosan. 

Borítókép: Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője  (Fotó: MTI/Purger Tamás)


