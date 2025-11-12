Tisza VilágKollár KingaDeutsch Tamás

Kollár Kinga szemrebbenés nélkül hazudott a tiszás applikációról + videó

Kollár Kinga egy október 21-i videójában a Tisza Világ applikációt biztonságosnak nevezte. Deutsch Tamás szerint viszont a párt belső levelezéséből kiderül, hogy az alkalmazás már október 6-án adatvédelmi szempontból megbízhatatlan volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12.
Elképesztően gátlástalannak nevezte Deutsch Tamás a Tisza Világ applikációt népszerűsítő Kollár Kingát. A Fidesz EP-képviselője szerint a politikus október 21-i videójában szemrebbenés nélkül állította, hogy az alkalmazás biztonságos, miközben belső pártforrások szerint október 6-án már tudták, hogy adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból megbízhatatlan.

Deutsch Tamás Fotó: Vogt Gergely

Deutsch Tamás a közösségi oldalán erőteljesen fogalmazott: 

az applikációjuk adatvédelmi-adatbiztonsági szempontból egy kalap szart sem ér, és az applikációt letöltő összes támogatójuk adatait jól átjátszották az ukránoknak.

A Fidesz EP-képviselője emlékeztet arra hogy egészen pontosan kétszázezer magyar személyes adata került az ukránokhoz. 

A politikus arra biztatja a közönséget, hogy többször nézze meg a videót, mert elsőre nehéz elhinni a látottakat.

A bejegyzés egyértelműen felhívja a figyelmet a Tisza Világ alkalmazás biztonsági kockázataira, és újabb vitát indíthat a párton belüli kommunikáció és az adatkezelés körül.

Borítókép: Kollár Kinga, a Tisza politikusa (Fotó: MTI)

               
       
       
       

