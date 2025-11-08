Kocsis MátéadatszivárgásRosta BendegúzapplikációMagyar Péter

Már a Tisza is belezavarodott a saját meséjébe, összevissza beszélnek a Tisza-adatbotrányról + videó

Magyar Péter, Radnai Márk és Rosta Bendegúz is megszólal a Tisza-applikációról abban a rövid, de annál beszédesebb videóban, amelyet Kocsis Máté tett közzé a közösségi oldalán. Most hogy is van ez? – firtatta az elhangzottakat a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

2025. 11. 08.
Fotó: Máté Krisztián
Most hogy is van ez? – tette fel a kérdést Kocsis Máté, aki a közösségi oldalán közzétett videóban mutata be az egymásnak ellentmondó kijelentéseket a Tisza Párt súlyos adatszivárgási botránya kapcsán. 

Kecskemét, 2025. november 4. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott kecskeméti lakossági fórum előtt 2025. május 12-én. MTI/Bús Csaba
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bús Csaba)

„Külföldről hozunk be valamit, nem amerikai rendszer” – mondja Magyar Péter, utalva arra, hogy az applikáció alapja nem az Egyesült Államokban készült, hanem egy másik ország fejlesztését adaptálták.

Radnai Márk szerint viszont kijelenti, hogy 

Mindegy, Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta

Aztán elhangzik Magyar cáfolata is, miszerint „Két hete azt hallgattuk, hogy az ukránok fejlesztették az applikációját a Tiszának. Legelőször az amerikaiak voltak. Amikor bejelentettük, akkor az amerikaiak fejlesztették, utána két hete azt mondták, hogy az ukránok fejlesztették.” Itt sok sebből vérzik, mint a program. 

Csakhogy Rosta Bendegúz, a Tisza Párt egyik vezető informatikusa arról beszél, hogy a rendszer valóban nem állt még készen a bevezetésre, mert nem volt átgondolva, letesztelve, de Magyar Péter zöld utat adott az applikációnak, amelyből óriási adatszivárgási botrány kerekedett: kétszázezer név és a regisztráltak érzékeny adatai kerültek nyivánosságra.  

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó MW)


