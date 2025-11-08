Magyar Péter elképesztő beismeréssel rántotta le a leplet a Tisza Pártról

Már gyerekkorunkban megtanultuk, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Magyar Péter egy méretes korsóként darabokra törte magát a kútnál, amikor szokásos napi ámokfutását tartotta a Facebookon. A Tisza Párt elnöke az utóbbi időben rákattant arra, hogy a sajtóorgánumok közösségi oldalain a kommentszekcióban dorbézol. Általában akkor csinálja ezt, amikor mérges a sajtójára. A minap is az őt támogató média róla szóló cikke alá kommentelgetett jó dolgában, és ahogy azt megszokhattuk, jött is a menetrend szerinti hiba.

Magyar Péter bemutatta a spontán öngyulladás forradalmát, amikor a Telex cikke alatt kérdéseket tett fel a szerzőnek, mégpedig a „Tisztelt Tisza Párt sajtó” megszólítással.

A tiszás vezér egy kis idő múlva orvosolta a hibát – miután minden bizonnyal vágólapon maradt egy szöveg –, de ami egyszer felkerül az internetre, azt onnan lehetetlen leimádkozni: ezek után nehezen mossa le magáról, hogy a Telexet a házi médiájának tartja. Talán lemaradt az üzenet eleje:

Hahó, küldöm, mit kellene tőlünk kérdezni! Köszi!

Vagy esetleg összekeverte a kamuprofiljait, úgyis gyűjti őket. Én már csak azt várom, amikor úgy megsértődik magára, hogy újra előveszi a kartonbabáit.