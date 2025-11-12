Magyar PétertiszásMolnár Márk Károlyaktivista

Ennyi volt, már az egyik legismertebb aktivistája sem kér Magyar Péterből

Elhagyja Magyar Pétert egyik legismertebb támogatója, Molnár Márk Károly. A korábban rendíthetetlen Tisza Párt-aktivistaként ismert férfi most bejelentette: már nem tud azonosulni a párt értékrendjével, és megszakít minden kapcsolatot a mozgalommal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 7:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Távozik a Tisza Párttól Molnár Márk Károly, a több mint 15 ezer követővel rendelkező, ismert tiszás influenszer. Bejegyzésében azt írta, hogy az elmúlt hónapok döntései miatt már nem tud azonosulni a párt értékrendjével és politikai irányvonalával.

Magyar Péter és Radnai Márk

Molnár Márk Károly bejegyzésében azt írta: „Hosszas belső mérleglés, cívódás és alapos átgondolás után, ami az elmúlt fél évben meghozott tiszás közép-felsővezetés döntéseinek következtében sajnos 

már nem tudok azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel kapcsolatban a tapasztalataim végett amiről nem szeretnék nyilvánosan információt megosztani, ezt kérlek tartsátok tiszteletben”

A több mint 15 ezer követővel rendelkező, Tisza Párthoz köthető influenszer a kommentek között azt is hozzátette: „A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba. Nem elhagyom a közösséget, csak nem szeretném tovább félrevezetni őket”.

Magyar Pétert már a szekta belső magja is kezdi kiismerni

Németh Balázs, a Fidesz frakciójának szóvivője bejegyzésében reagált a történtekre. A szóvivő „a Tisza Hőseként” emlegette Molnár Márk Károlyt, aki az elmúlt másfél évben a Tisza Párt egyik legaktívabb és legismertebb önkéntese volt. Bejárta az országot, szórólapozott, pultozott, újságokat hordott, és gyakran szerepelt közös képeken Magyar Péterrel.

Németh Balázs a közösségi oldalán azt írta: 

az igazán fontos fejlemény, hogy Magyar Pétert már a szekta belső magja is kezdi kiismerni és elhagyni

Ezzel arra utalt, hogy szerinte a Tisza Párt körül egyre több a kiábrándult aktivista. A szóvivő több lehetséges okot is felsorolt a szakításra, például 

a párt háborús álláspontját, a gazdasági megszorításoktól való félelmet, a jelöltállítási konfliktust vagy a Tisza-adatbotrányt.

 Hozzátette: „Molnár Márk Károlynak további fájdalommentes kijózanodást kívánok”.

Ami vigasztalhatja, hogy nincs egyedül. Vannak bőven az országban kiábrándult tiszások, ahogy azt a 444 pár héttel ezelőtti cikkéből (is) megtudhattuk

– fogalmazott Németh Balázs.

Borítókép: Magyar Péter és Molnár Márk Károly (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu