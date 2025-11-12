Ennyi volt, már az egyik legismertebb aktivistája sem kér Magyar Péterből

Távozik a Tisza Párttól Molnár Márk Károly, a több mint 15 ezer követővel rendelkező, ismert tiszás influenszer. Bejegyzésében azt írta, hogy az elmúlt hónapok döntései miatt már nem tud azonosulni a párt értékrendjével és politikai irányvonalával.

Magyar Péter és Radnai Márk

Molnár Márk Károly bejegyzésében azt írta: „Hosszas belső mérleglés, cívódás és alapos átgondolás után, ami az elmúlt fél évben meghozott tiszás közép-felsővezetés döntéseinek következtében sajnos

már nem tudok azonosulni a Tisza párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel kapcsolatban a tapasztalataim végett amiről nem szeretnék nyilvánosan információt megosztani, ezt kérlek tartsátok tiszteletben”

A több mint 15 ezer követővel rendelkező, Tisza Párthoz köthető influenszer a kommentek között azt is hozzátette: „A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba. Nem elhagyom a közösséget, csak nem szeretném tovább félrevezetni őket”.

Magyar Pétert már a szekta belső magja is kezdi kiismerni

Németh Balázs, a Fidesz frakciójának szóvivője bejegyzésében reagált a történtekre. A szóvivő „a Tisza Hőseként” emlegette Molnár Márk Károlyt, aki az elmúlt másfél évben a Tisza Párt egyik legaktívabb és legismertebb önkéntese volt. Bejárta az országot, szórólapozott, pultozott, újságokat hordott, és gyakran szerepelt közös képeken Magyar Péterrel.

Németh Balázs a közösségi oldalán azt írta:

az igazán fontos fejlemény, hogy Magyar Pétert már a szekta belső magja is kezdi kiismerni és elhagyni

Ezzel arra utalt, hogy szerinte a Tisza Párt körül egyre több a kiábrándult aktivista. A szóvivő több lehetséges okot is felsorolt a szakításra, például

a párt háborús álláspontját, a gazdasági megszorításoktól való félelmet, a jelöltállítási konfliktust vagy a Tisza-adatbotrányt.

Hozzátette: „Molnár Márk Károlynak további fájdalommentes kijózanodást kívánok”.

Ami vigasztalhatja, hogy nincs egyedül. Vannak bőven az országban kiábrándult tiszások, ahogy azt a 444 pár héttel ezelőtti cikkéből (is) megtudhattuk

– fogalmazott Németh Balázs.

Borítókép: Magyar Péter és Molnár Márk Károly (Forrás: Facebook)