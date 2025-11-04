Magyar Péter jelöltállítása már egy tragikomédiához hasonlít

Újfent kitolta a párt jelöltállítási és kiválasztási folyamatát Magyar Péter. Ezzel

a Tisza elnöke már sokadszorra halasztotta el a 2026-os országgyűlési választásokon indulók megnevezését.

Megint elhalasztotta Magyar Péter a jelöltválasztást

A pártelnök jelenlegi tervei szerint a 3-3 képviselőjelöltet november 17-én mutatják be, közülük választják majd ki a legalkalmasabbat. – Az első körös szavazásra a közösségünk tagjainak részvételével november 23-án, 24-én kerül sor. A második körös szavazást, amelyen bárki részt vehet, november 25. és 27. között tartjuk – jelentette be Magyar Péter, hozzátéve, „a 106 bátor rendszerváltó képviselőjelöltet” november 30-án mutatják be.

További változás a Tisza elnökének terveiben, hogy

a szavazást mégsem a Tisza világ applikáció felületén rendezik,

miután 200 ezer felhasználó adata került ki a világhálóra, ehelyett a Nemzethangja.hu oldalon tartják azt.



Egy éve keresik a jelölteket

Magyar Péter először tavaly október 23-i beszédében hirdetett nyílt pályázatot a 106 egyéni választókerületi képviselőjelölti helyre. Túl nagy elvárásokat nem állított a pártelnök, annyit mondott, olyan hazaszerető hölgyeket és urakat keres, akik a maguk szakterületén kiemelkedők, világos vízióval rendelkeznek a településük és hazánk jövője kapcsán, és vállalják a közszereplői léttel járó néminemű nehézséget is. Emellett – mint mondta –

több ezer szakembert is keresnek, akikkel győzelmük esetén átvennék a kormányzást.

Elmondása szerint a jelentkezők közül kerülnek majd ki a teljes államapparátus működtetéséhez szükséges személyek, legyen szó nagykövetekről vagy az állami cégek és a kormányhivatalok vezetőiről.

Azt is elárulta, hogy egy soklépcsős kiválasztási folyamat lesz ez, amelyben egy csapat HR-es szűri a jelentkezőket, a jelentkezési „lapot” a Tisza Párt honlapján kell kitölteni november 20-ig, és a szakmai tapasztalatok feltüntetése mellett bemutatkozó videókat is várnak a pályázóktól. Magyar Péter emellett azt is elvárta, hogy

a potenciális jelöltek az országjáráson is bizonyítsák alkalmasságukat, rátermettségüket.

Ennek már egy éve, azóta Magyar Péter földön, vízen, levegőben bejárta az országot, de rajta kívül egy jelölt sem ismert a Tisza Pártból.