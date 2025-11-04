Tisza Világtisza pártiválasztáspártelnökapplikációjelöltállításMagyar Péter

Magyar Péter jelöltállítása már egy tragikomédiához hasonlít

Csak nem akar összejönni Magyar Péter 106 egyéni választókerületi jelöltje, a Tisza elnöke ismét halasztást kért, ami egyértelműen mutatja, hogy nincs elegendő jelentkezője a pártnak.

Gabay Dorka
2025. 11. 04. 5:42
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Újfent kitolta a párt jelöltállítási és kiválasztási folyamatát Magyar Péter. Ezzel 

a Tisza elnöke már sokadszorra halasztotta el a 2026-os országgyűlési választásokon indulók megnevezését.

20251023 Budapest Tisza párt Október 23 ünnepsége a Hősök terén. Fotó: Csudai Sándor CSS MW képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Megint elhalasztotta Magyar Péter a jelöltválasztást

A pártelnök jelenlegi tervei szerint a 3-3 képviselőjelöltet november 17-én mutatják be, közülük választják majd ki a legalkalmasabbat. – Az első körös szavazásra a közösségünk tagjainak részvételével november 23-án, 24-én kerül sor. A második körös szavazást, amelyen bárki részt vehet, november 25. és 27. között tartjuk – jelentette be Magyar Péter, hozzátéve, „a 106 bátor rendszerváltó képviselőjelöltet” november 30-án mutatják be. 

További változás a Tisza elnökének terveiben, hogy 

a szavazást mégsem a Tisza világ applikáció felületén rendezik, 

miután 200 ezer felhasználó adata került ki a világhálóra, ehelyett a Nemzethangja.hu oldalon tartják azt.


Egy éve keresik a jelölteket

Magyar Péter először tavaly október 23-i beszédében hirdetett nyílt pályázatot a 106 egyéni választókerületi képviselőjelölti helyre. Túl nagy elvárásokat nem állított a pártelnök, annyit mondott, olyan hazaszerető hölgyeket és urakat keres, akik a maguk szakterületén kiemelkedők, világos vízióval rendelkeznek a településük és hazánk jövője kapcsán, és vállalják a közszereplői léttel járó néminemű nehézséget is. Emellett – mint mondta – 

több ezer szakembert is keresnek, akikkel győzelmük esetén átvennék a kormányzást. 

Elmondása szerint a jelentkezők közül kerülnek majd ki a teljes államapparátus működtetéséhez szükséges személyek, legyen szó nagykövetekről vagy az állami cégek és a kormányhivatalok vezetőiről. 

Azt is elárulta, hogy egy soklépcsős kiválasztási folyamat lesz ez, amelyben egy csapat HR-es szűri a jelentkezőket, a jelentkezési „lapot” a Tisza Párt honlapján kell kitölteni november 20-ig, és a szakmai tapasztalatok feltüntetése mellett bemutatkozó videókat is várnak a pályázóktól. Magyar Péter emellett azt is elvárta, hogy  

a potenciális jelöltek az országjáráson is bizonyítsák alkalmasságukat, rátermettségüket.

Ennek már egy éve, azóta Magyar Péter földön, vízen, levegőben bejárta az országot, de rajta kívül egy jelölt sem ismert a Tisza Pártból.

Dacára annak, hogy a pártelnök már politikai színrelépése után nem sokkal azt hangoztatta, hogy

özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani, az aspiránsokról azonban továbbra sem lehet tudni semmit.

Peter Magyar, Hungarian opposition leader of the TISZA party arrives with a national flag to hold a rally in Tarnok (25 km from Budapest) on October 20, 2025. The former government insider-turned-critic has been on the road since summer as part of his "80 days around Hungary" intiative to present his policy plans for the 2026 elections. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Egyelőre Magyar Péter az egyetlen megnevezett jelöltje a Tiszának

Ráadásul idén, az év elején már előre hozott választásokat is követelt Magyar Péter, jelezve, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a megméretésre. Ám Magyar Péter saját magát buktatta le azzal, hogy képviselőjelölti castingot hirdetett, így bebizonyosodott, hogy 

sem tavaly tavasszal, sem idén, az év elején nem állt készen a Tisza Párt arra, hogy elinduljon a választáson. 


A szeptember is elúszott


Nagy várakozások övezték a párt jelöltállítását szeptemberben is, Magyar Péter ugyanis azt ígérte, a hónap végéig többkörös belső kiválasztási folyamat eredménye alapján minden egyéni választókerületben a három legalkalmasabb helyi jelöltet bemutatják, októberben pedig már ezek a jelöltek 

bemutatkoznak, és egy hónapon keresztül közösen dolgoznak a Tisza-szigetekkel, meglátogatva minden települést a választókerületben.

Az első fordulós, belső szavazás november 3-a és 9-e között, a végső voksolás pedig 10-e és 16-a között lett volna. Mindebből semmi sem lett, a pártelnök ismét csak azt jelentette be, hogy halasztják a párt jelöltállítását és a személyek kiválasztását.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 


 


 


 


 

