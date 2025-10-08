Brüsszelben összezárt a baloldal: Dobrev Kláráék mentették meg Magyar Pétert

Dobrev Klára és Magyar Péter politikailag egymást védte meg a brüsszeli színtéren – a baloldali összezárás újabb példájaként.

Magyar Pétert a baloldal mentette meg

„Dobrev Klára és a baloldal tevékenyen közreműködött abban, hogy a Tisza Párt vezetője megtarthassa mentelmi jogát. A szavazás jól mutatja, hogy az uniós intézmények ismét kettős mércét alkalmaznak” – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója. Hozzátette: „Magyar Péter megvédése nem volt önzetlen, hiszen a Tisza Párt programja olyan lépéseket tartalmaz, mint Ukrajna feltétel nélküli támogatása, a migránstáborok megnyitása, a rezsicsökkentés kivezetése és a progresszív adózás bevezetése – vagyis lényegében az Európai Néppárt irányvonalát követné Magyarországon.”

Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint, „a brüsszeli döntés nem csupán két képviselő személyes ügyéről szól, hanem arról, hogy milyen irányt vesz az Európai Parlament jogalkalmazási gyakorlata, és ennek milyen következményei lehetnek Magyarország számára.”

Ha Magyar Pétert védi, azzal azt az üzenetet közvetíti, hogy a politikai lojalitás felülírhatja a törvény előtti egyenlőséget, ami tovább növelheti a magyar társadalom euroszkepticizmusát és gyengítheti az EU intézményeibe vetett bizalmat. Ha viszont Salist kiadják, azzal hallgatólagosan elismerik a magyar igazságszolgáltatás működőképességét, ami élesen szembemegy az eddigi brüsszeli kritikákkal

– fejtette ki véleményét Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek. Hozzátette, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának preambuluma kiemeli, hogy az unió a demokrácia és a jogállamiság elveire támaszkodik, ezért különösen fontos a két ügy kimenetele, mert az mutatja meg, hogy Brüsszel kész-e valóban érvényt szerezni ezeknek az alapelveknek vagy politikai lojalitás alapján alkalmaz kettős mércét a tagállamokkal és a képviselőkkel szemben.

Magyar Péter ráadásul egy olyan, a baloldal és néppárti többség által kötött politikai alku részeként kapott felmentést a felelősségvállalás alól, amelyben a Tisza Párt elnökének sorsát egy antifás bűnözőével kötötték össze – ilyen szégyenletes alkuba magyar politikusnak még nem kellett az unióhoz történő csatlakozásunk óta beletörődnie

– mutatott rá Lomnici Zoltán.