Rendkívüli

Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

idezojelek
A Helyzet

Csokrot a jogsértőknek!

Az EP döntése most biankó csekkel ér fel Magyarnak és másoknak is köztörvényes bűncselekmények elkövetésére.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
Magyar PéterIlaria Salismentelmi jog 2025. 10. 08. 5:00

Valamikor úgy képzeltük, ha megszabadulunk államszocialista múltunk csökevényeitől, és felzárkózunk a vezető európai országokhoz, amelyekben már régóta locsolják a demokrácia gyepét, elit klubba nyerünk bebocsátást, ahol a jog uralma érvényesül. Naivak voltunk. Amint a demokratikusan megválasztott magyar kormány nem állt vigyázzba Brüsszelben, megkapta a magáét, mégpedig jogi csomagolásban. A jog kiforgatásával jelentések készültek, amelyeket aztán az uniós fősodor elfogadott, kacifántos eljárásokat fűzött fel rájuk, hogy elzárhassa előlünk a pénzcsapot. Ahogy Katarina Barley német EP-alelnök fogalmazott: „Orbánt ki kell éheztetni.” Legalább őszinte volt.

De a magyar kormány csak nem akart „éhen halni”. Ezért most arcpirító cinizmussal űznek gúnyt a jogból, hogy „rendszerben tartsák” ügyeletes budapesti emberüket, Magyar Pétert, akinek mentelmi jogát az Európai Parlament ugyanúgy nem függesztette fel tegnap, ahogy Dobrev Kláráét és a 2023-as budapesti antifás erőszakban való részvétele miatt súlyos börtönbüntetést kockáztató olasz Ilaria Salisét sem. 

Gondolhatnánk, történetesen fel nem függesztős hangulatban üléseztek a tisztelt képviselők. De nem így volt. Két jobboldali lengyel politikus mentelmi jogát éppenséggel felfüggesztették Stras­bourgban, az ő kiadásukat ugyanis Varsóban a fősodorhoz tartozó Donald Tusk várta. Az uniós jognak asztalánál nem mind egyaránt foglal helyet. A „mentelmi mosoda” – ahogy Orbán Viktor nevezte – csak a közös politikai érdekek mentén, közös célok érdekében üzemel. Jelen esetekben a mi ellenünkre.

Magyar, Dobrev és Salis ügye különböző. Magyar Péter telefonlopási ügyében az EP „jogi” bizottsága – amely előzőleg minden magyar vonatkozású ügyben a mentelmi jog felfüggesztésének elutasítását javasolta – a parlament saját szabályzatát is megszegte, amikor hónapokon át halogatta a döntést. A szabályzat szerint „késedelem nélkül, tekintetbe véve az ügy összetettségét” kellett volna tárgyalnia azt. Holott egy szolgabíró is csak nevetne, vajon mennyire összetett ügy az olyan, amikor valakinek a kezéből kicsavarják, majd a Dunába hajítják a tulajdonát. 

Az EP döntése most biankó csekkel ér fel Magyarnak és másoknak is köztörvényes bűncselekmények elkövetésére. Tudniuk kell persze: a mentelmi joggal az uniós elit a markában tartja őket. Ez a jog egyébként azért védi a képviselőket, hogy szabadon végezhessék munkájukat. Márpedig emlékezetes, Magyar Péter munkában kevéssé, ám négykézláb mászkálásban, inzultálásban és telefonlopásban igen gazdag belvárosi estéje után pár nappal vette csak fel az EP-mandátumát.

Dobrev Klára is bátorságot meríthet abból, hogy megmaradt a mentelmi joga. Ahogy a Szőlő utcai álhírbotrányban is kimutatta a foga fehérjét, úgy a választási kampányban is számíthat arra: nem kell tartania a büntetéstől, ha esetleg rágalmaz vagy becsületet sért. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ilaria Salis esete kissé kilóg a többi közül. Ő kifejezetten az igazságszolgáltatás elől menekült az uniós padsorokba és a mentelmi jog mögé. Ha hinni lehet Manfred Webernek, az Európai Néppárt legalább az ő esetében a jogának felfüggesztését javasolta. Ebben szerepet játszhat, hogy a legnagyobb EP-frakcióban meghatározó németek hazájában is médiafigyelmet kap a náluk Budapest-Komplex néven emlegetett 2023-as antifás embervadászat, az egyik német támadót nemrég Münchenben öt év börtönre ítélték. De a titkos szavazáson egyetlen vokssal és egy technikai malőrt követően Salis mégiscsak megúszta, sőt rajongóitól még virágcsokrot is kapott. Hálája jeléül Magyarral és Dobrevvel együtt ő is vehetne virágot a mentelmi mosoda működtetőinek.
 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu