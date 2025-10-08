Csokrot a jogsértőknek!

Valamikor úgy képzeltük, ha megszabadulunk államszocialista múltunk csökevényeitől, és felzárkózunk a vezető európai országokhoz, amelyekben már régóta locsolják a demokrácia gyepét, elit klubba nyerünk bebocsátást, ahol a jog uralma érvényesül. Naivak voltunk. Amint a demokratikusan megválasztott magyar kormány nem állt vigyázzba Brüsszelben, megkapta a magáét, mégpedig jogi csomagolásban. A jog kiforgatásával jelentések készültek, amelyeket aztán az uniós fősodor elfogadott, kacifántos eljárásokat fűzött fel rájuk, hogy elzárhassa előlünk a pénzcsapot. Ahogy Katarina Barley német EP-alelnök fogalmazott: „Orbánt ki kell éheztetni.” Legalább őszinte volt.

De a magyar kormány csak nem akart „éhen halni”. Ezért most arcpirító cinizmussal űznek gúnyt a jogból, hogy „rendszerben tartsák” ügyeletes budapesti emberüket, Magyar Pétert, akinek mentelmi jogát az Európai Parlament ugyanúgy nem függesztette fel tegnap, ahogy Dobrev Kláráét és a 2023-as budapesti antifás erőszakban való részvétele miatt súlyos börtönbüntetést kockáztató olasz Ilaria Salisét sem.

Gondolhatnánk, történetesen fel nem függesztős hangulatban üléseztek a tisztelt képviselők. De nem így volt. Két jobboldali lengyel politikus mentelmi jogát éppenséggel felfüggesztették Stras­bourgban, az ő kiadásukat ugyanis Varsóban a fősodorhoz tartozó Donald Tusk várta. Az uniós jognak asztalánál nem mind egyaránt foglal helyet. A „mentelmi mosoda” – ahogy Orbán Viktor nevezte – csak a közös politikai érdekek mentén, közös célok érdekében üzemel. Jelen esetekben a mi ellenünkre.

Magyar, Dobrev és Salis ügye különböző. Magyar Péter telefonlopási ügyében az EP „jogi” bizottsága – amely előzőleg minden magyar vonatkozású ügyben a mentelmi jog felfüggesztésének elutasítását javasolta – a parlament saját szabályzatát is megszegte, amikor hónapokon át halogatta a döntést. A szabályzat szerint „késedelem nélkül, tekintetbe véve az ügy összetettségét” kellett volna tárgyalnia azt. Holott egy szolgabíró is csak nevetne, vajon mennyire összetett ügy az olyan, amikor valakinek a kezéből kicsavarják, majd a Dunába hajítják a tulajdonát.

Az EP döntése most biankó csekkel ér fel Magyarnak és másoknak is köztörvényes bűncselekmények elkövetésére. Tudniuk kell persze: a mentelmi joggal az uniós elit a markában tartja őket. Ez a jog egyébként azért védi a képviselőket, hogy szabadon végezhessék munkájukat. Márpedig emlékezetes, Magyar Péter munkában kevéssé, ám négykézláb mászkálásban, inzultálásban és telefonlopásban igen gazdag belvárosi estéje után pár nappal vette csak fel az EP-mandátumát.

Dobrev Klára is bátorságot meríthet abból, hogy megmaradt a mentelmi joga. Ahogy a Szőlő utcai álhírbotrányban is kimutatta a foga fehérjét, úgy a választási kampányban is számíthat arra: nem kell tartania a büntetéstől, ha esetleg rágalmaz vagy becsületet sért.