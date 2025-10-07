Börtön helyett virágcsokrot kapott a terrorista + videó

Az Európai Parlament nem vonta meg Ilaria Salis mentelmi jogát, akit egyetlen voks mentett meg a börtöntől. Az EP képviselőinek többsége elutasította a magyar kormány arra vonatkozó kérelmét, hogy vonják vissza az antifa aktivistát védő mentelmi jogot. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője közösségi oldalán reagált a szavazás eredményére.

Börtön helyett virágcsokrot kapott Ilaria Salis. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Egyetlen szavazaton múlt: 306-an szavaztak mellette, 305-en ellene, miközben egy képviselőnek nem működött a szavazókártyája, amit jeleztek is, az EP elnöke mégsem rendelte el a szavazás megismétlését!

– írta a videóhoz az elemző.