Börtön helyett virágcsokrot kapott a terrorista + videó

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője közösségi oldalán reagált az Európai Parlament mai döntésére. Az EP nem vonta meg Ilaria Salis mentelmi jogát, akit egyetlen voks mentett meg a börtöntől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 14:22
Ilaria Salis Fotó: Kurucz Árpád
Az Európai Parlament nem vonta meg Ilaria Salis mentelmi jogát, akit egyetlen voks mentett meg a börtöntől. Az EP képviselőinek többsége elutasította a magyar kormány arra vonatkozó kérelmét, hogy vonják vissza az antifa aktivistát védő mentelmi jogot. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője közösségi oldalán reagált a szavazás eredményére.

Börtön helyett virágcsokrot kapott Ilaria Salis
Börtön helyett virágcsokrot kapott Ilaria Salis. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Ilaria Salis: Börtön helyett virágcsokor

Egyetlen szavazaton múlt: 306-an szavaztak mellette, 305-en ellene, miközben egy képviselőnek nem működött a szavazókártyája, amit jeleztek is, az EP elnöke mégsem rendelte el a szavazás megismétlését!

– írta a videóhoz az elemző.

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: MTI)

