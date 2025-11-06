Kocsis Máté: Magyarország nem bírja a bábokat

Magyar Péterről folyamatosan derülnek ki olyan ügyek, amelyek bábbá teszik. A Tisza-vezérről már többször bebizonyosodott: a magyarok érdeke helyett a külföldi főnökeinek akaratát teljesíti. Ráadásul azt, hogy fogott ember, már a gazdái sem igyekeznek titkolni, Manfred Weber és Ursula von der Leyen nyíltan kiáll a baloldali pártelnök mellett. Az Európai Parlamentben ráadásul a közelmúltban még a felelősségvállalástól is megmentették a Tisza Párt elnökét, mivel nem adták ki a mentelmi jogát.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Minden ilyen ügy, mint egy adatszivárgás, egy Tseber Roland, egy ukrán titkosszolgával való barátság, az sajnos bábbá teszi az embert

– mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Magyarország nem bírja a bábokat, az a helyzet.

Emlékezetes, hogy a Tisza mobilalkalmazásából ismét kiszivárogtak Magyar Péter követőinek érzékeny, személyes adatai. Ahogy azt is megtudhatta mostanra mindenki, hogy Tseber Roland, akivel Magyar Péter szorosan együtt dolgozott, egy ukrán kém.