A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

Magyar Péterék nem szavazták meg az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt. Most Magyar Péter magyarázza a bizonyítványát.

2025. 10. 09. 17:23
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlamentben összezárt a baloldali–néppárti koalíció, Ursula von der Leyen maradhat a hivatalában. Az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítványokat nem szavazták meg. A történtek kapcsán Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: a brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után ma tisztára mosta Ursula von der Leyent is.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy

A tiszások is szavaztak, természetesen Von der Leyen védelmében. Ezzel kiálltak minden mellett, ami már eddig is sok kárt okozott Európának, és még többet fog.

Mint ismert, Pa atrióták az Európai Bizottság elnökét a vezetés átláthatatlansága, a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás, valamint az Egyesült Államokkal kötött kedvezőtlen egyezség miatt vonták felelősségre.

A szavazás után a Tisza Párt elnöke is megszólalt. Közösségi oldalán

Magyar Péter Ursula von der Leyent mentegette és zavaros eszmefuttatásba kezdett, annak ellenére, hogy nyilvánvaló, beálltak a brüsszeli balliberális kánonba. 

Deák Dániel szakértő úgy véli, az Európai Néppárt és azon belül a Tisza is olyan politikát képvisel, amit a magyar társadalom és az európai emberek többsége elutasít.

A szakértő kiemelte, hogy minden olyan dolgot támogatnak az Európai Néppárt tagjai és így a tiszások is, amit a magyar társadalom túlnyomó többsége elutasít: a kereskedelmi megállapodást, amit Von der Leyen kötött Amerikában és meglehetősen előnytelen Európa számára, az elhibázott migrációs politikát, a háborúpárti álláspontot és az ukrán EU-tagságot is, tehát

ennek a mostani szavazásnak világosan ez volt az üzenete!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

