Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlamentben összezárt a baloldali–néppárti koalíció, Ursula von der Leyen maradhat a hivatalában. Az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítványokat nem szavazták meg. A történtek kapcsán Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: a brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után ma tisztára mosta Ursula von der Leyent is.

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

Fotó: AFP

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy

A tiszások is szavaztak, természetesen Von der Leyen védelmében. Ezzel kiálltak minden mellett, ami már eddig is sok kárt okozott Európának, és még többet fog.

Mint ismert, Pa atrióták az Európai Bizottság elnökét a vezetés átláthatatlansága, a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás, valamint az Egyesült Államokkal kötött kedvezőtlen egyezség miatt vonták felelősségre.