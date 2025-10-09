Deutsch Tamás kifejtette: A mai bizalmatlansági szavazáson a baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Von der Leyen mögött, megmentette őt és a bizottságát. Úgy, hogy nem ez volt az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben.
„A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után tisztára mosta Ursula von der Leyent is!”
Deutsch Tamás a Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésben fejtette ki véleményét a mai bizalmatlansági szavazásról, ahol a baloldali–néppárti koalíció újra összezárt Von der Leyen mögött. Így fogalmazott: A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után ma tisztára mosta Ursula von der Leyent is!
Persze nem csoda, hiszen Brüsszel hosszú évek óta csak a bajt hozza az európai emberek fejére: a zöldőrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba
– sorolta.
További Külföld híreink
Az európai embereknek ebből már elegük van! Mesterkedjenek bárhogyan is Brüsszelben, mi, Patrióták nem hátrálunk – hangsúlyozta.
Brüsszelben változás kell! A változást pedig csak a Patrióták hozhatják el! Ennyi
– zárta szavait.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Izrael készen áll a túszok fogadására, a többi már a Hamászon múlik
Hamarosan elkezdődik a 72 órás ultimátum
Ebbe az országba deportálja a migránsokat Nagy-Britannia
A cél, hogy az Egyesült Királyságban menedékjogot kérő migránsok ügyét egy másik ország bírálja el.
Szijjártó Péter: Két elérhető kőolajvezeték jobb, mint egy
Szijjártó Péter érintette a paksi bővítést is.
Gál Kinga: A baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött
Így dőlt el Von der Leyen sorsa.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Izrael készen áll a túszok fogadására, a többi már a Hamászon múlik
Hamarosan elkezdődik a 72 órás ultimátum
Ebbe az országba deportálja a migránsokat Nagy-Britannia
A cél, hogy az Egyesült Királyságban menedékjogot kérő migránsok ügyét egy másik ország bírálja el.
Szijjártó Péter: Két elérhető kőolajvezeték jobb, mint egy
Szijjártó Péter érintette a paksi bővítést is.
Gál Kinga: A baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött
Így dőlt el Von der Leyen sorsa.