  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • „A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után tisztára mosta Ursula von der Leyent is!”
Deutsch Tamásnéppárti koalícióUrsula von der Leyenbizalmatlansági indítvány

„A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után tisztára mosta Ursula von der Leyent is!”

Deutsch Tamás a Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésben fejtette ki véleményét a mai bizalmatlansági szavazásról, ahol a baloldali–néppárti koalíció újra összezárt Von der Leyen mögött. Így fogalmazott: A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után ma tisztára mosta Ursula von der Leyent is!

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 14:09
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deutsch Tamás kifejtette: A mai bizalmatlansági szavazáson a baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Von der Leyen mögött, megmentette őt és a bizottságát. Úgy, hogy nem ez volt az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben. 

Deutsch Tamás a Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésben fejtette ki véleményét a mai bizalmatlansági szavazásról
Deutsch Tamás a Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésben fejtette ki véleményét a mai bizalmatlansági szavazásról (Fotó: AFP)

Persze nem csoda, hiszen Brüsszel hosszú évek óta csak a bajt hozza az európai emberek fejére: a zöldőrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba

– sorolta.

🤨 A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után ma tisztára mosta Ursula von der Leyent is! ❗️A mai...

Posted by Deutsch Tamás on Thursday, October 9, 2025

Az európai embereknek ebből már elegük van! Mesterkedjenek bárhogyan is Brüsszelben, mi, Patrióták nem hátrálunk – hangsúlyozta.

Brüsszelben változás kell! A változást pedig csak a Patrióták hozhatják el! Ennyi

– zárta szavait.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu