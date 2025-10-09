TiszaEurópai NéppártEurópai ParlamentUrsula von der Leyeneurópai bizottságMagyar Péter

Von der Leyent megmentette a Tisza–DK tandem és európai szövetségeseik

Két bizalmatlansági indítványról is szavaztak az Európai Bizottság elnöke ellen, de Ursula von der Leyent ismét megmentette a brüsszeli baloldali többség. Deák Dániel szerint az EP döntése bizonyítja, hogy az uniós elit elszakadt az európai választók akaratától. Az elemző úgy véli, az Európai Néppárt és azon belül a Tisza is olyan politikát képvisel, amit a magyar társadalom többsége elutasít.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:22
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, két bizalmatlansági indítványról is szavaztak az Európai Bizottság elnöke ellen. Ursula von der Leyent a Patrióták a vezetés átláthatatlansága és az elszámoltathatóság hiánya, valamint a gazdákat megnyomorító Mercosur-megállapodás és az Egyesült Államokkal kötött előnytelen megegyezés miatt vonták felelősségre. Ismét összezárt a balliberális oldal, folytatódik a mosdatás az EP-ben. Magyar Péterék és Dobrev Kláráék összedolgoznak, s egymást, valamint a brüsszeli elitet védik az EP-ben. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője reagált lapunknak a szavazás eredményére.

Von der Leyent megmentette a brüsszeli baloldal
Von der Leyent megmentette a brüsszeli baloldal
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Von der Leyen képviseli mindazt, amit a magyar társadalom többsége elutasít

Önmagában nem volt váratlan az, hogy Ursula von der Leyen megkapta a bizalmat az Európai Parlament balliberális többségétől

– kezdte az interjút az elemző. Kitért rá, hogy Orbán Viktor előzetesen már reggel kiírta, hogy nem számít meglepetésre, várhatóan ahogy a mentelmi ügyekben, úgy most is összezár az Európai Parlament és Ursula von der Leyent hivatalában, pozíciójában tartja. 

Ez azt jelzi, hogy az Európai Parlament teljesen elszakadt a valóságtól, illetve az európai választók akaratától

– magyarázta, majd kifejtette, hogy számos felmérés megjelent az elmúlt időszakban, amelyik azt mutatja, hogy az európai társadalom többsége szerint Ursula von der Leyennek azonnal távoznia kellene a hivatalából, és jól látszik, hogy az Európai Néppárt teljesen kiáll Ursula von der Leyen mellett. A Magyar Nemzeten is több ízben beszámoltunk róla, hogy Ursula von der Leyen időről időre újra a középpontba kerül, sokszor botrányosnak tűnő megnyilvánulásaival. A Patrióták üzenete világos: ideje távozni.

– A tiszásokat is ki kell emelni – folytatta Deák Dániel –, hiszen tagjai az Európai Néppártnak, és bár még nem látni a szavazás részleteit, de a tiszások vélhetően támogatták Ursula von der Leyent. A szakértő kiemelte, hogy minden olyan dolgot támogatnak az Európai Néppárt tagjai és így a tiszások is, amit a magyar társadalom túlnyomó többsége elutasít: a kereskedelmi megállapodást, amit Von der Leyen kötött Amerikában és meglehetősen előnytelen Európa számára, az elhibázott migrációs politikát, a háborúpárti álláspontot és az ukrán EU-tagságot is, tehát

ennek a mostani szavazásnak világosan ez volt az üzenete!

– zárta az interjút a szakértő.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

