Von der Leyennek ideje menni

Ideje menni – szólították fel a Patrióták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki két egymástól független bizalmatlansági indítvánnyal is szembenéz az Európai Parlamentben. Ezek közül az egyiket a Patrióták nyújtották be Von der Leyen felháborító évértékelő beszéde után, amelyben több szó esett Ukrajnáról és a háború további elhúzásáról, mint az európai polgárok problémáiról.
Az Európai Bizottság elnöke „nem csak a zöldmegállapodást erőltette – hanem romboló golyóként csapott le Európa autóiparára. Munkahelyek szűntek meg, az innováció megfulladt, a fogyasztókat pedig megbüntették – mindezt az ideológia nevében, a valóságot figyelmen kívül hagyva” – írja a Patrióták frakciója a közösségi médiában.
Egy videós összeállítás is készült, amelyben a Patrióták képviselői sorra veszik Ursula von der Leyen Európát megnyomorító lépéseit.
A Pfizer-gate a generáció botránya, és Ursula von der Leyen bűnös benne, így mennie kell
– hangzik el a felvételen.
Elhagyott földek, bezárt gyárak, csődbe ment családok, Ursula von der Leyennek távoznia kell
– folytatódik a videó.
Az európai civilizáció számunkra szent. Ursula von der Leyen földbe tiporja. Távoznia kell
– hangsúlyozzák a képviselők.
A nők nincsenek biztonságban az utcákon, az edzőtermekben, az öltözőkben az iskolákban – hívják fel a figyelmet. A Mercosur megállapodás az európai gazdák, az európai emberek elárulása – teszik hozzá.
Von der Leyen a háborúról beszél, a Patrióták a békéről. Az őrizetlen határok miatt a tömeges illegális migráció meggyengítette a nemzeteinket, a biztonságunkat, az identitásunkat – hívják fel a figyelmet.
Az infláció lerombolja a vásárlóerőt, a családok alig tudnak megélni. A zöldegyesítés nem zöld, romboláshoz vezet.
Európa igazságot érdemel, nem korrupciót. Milliók nevében mondjuk: Ursula von der Leyennek távoznia kell
– szögezik le a videóban a Patrióták.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)