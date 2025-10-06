Von der Leyennek ideje menni

Ideje menni – szólították fel a Patrióták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki két egymástól független bizalmatlansági indítvánnyal is szembenéz az Európai Parlamentben. Ezek közül az egyiket a Patrióták nyújtották be Von der Leyen felháborító évértékelő beszéde után, amelyben több szó esett Ukrajnáról és a háború további elhúzásáról, mint az európai polgárok problémáiról.

A Patrióták bizalmatlansági indítvány nyújtottak be Von der Leyen ellen (Fotó: AFP)

Az Európai Bizottság elnöke „nem csak a zöldmegállapodást erőltette – hanem romboló golyóként csapott le Európa autóiparára. Munkahelyek szűntek meg, az innováció megfulladt, a fogyasztókat pedig megbüntették – mindezt az ideológia nevében, a valóságot figyelmen kívül hagyva” – írja a Patrióták frakciója a közösségi médiában.

❌ | TIME TO GO. Ursula von der Leyen didn’t just push the Green Deal — she drove a wrecking ball through Europe’s automotive industry. Jobs lost, innovation stifled, and consumers punished — all in the name of ideology over reality. #stopvonderleyen #Patriots pic.twitter.com/p42bhiXt9X — Patriots for Europe (@PatriotsEP) October 5, 2025

Egy videós összeállítás is készült, amelyben a Patrióták képviselői sorra veszik Ursula von der Leyen Európát megnyomorító lépéseit.

A Pfizer-gate a generáció botránya, és Ursula von der Leyen bűnös benne, így mennie kell

– hangzik el a felvételen.

Elhagyott földek, bezárt gyárak, csődbe ment családok, Ursula von der Leyennek távoznia kell

– folytatódik a videó.

🚨 | Ursula von der Leyen must go. The #Patriots have tabled a motion of no confidence against her, which will be voted on this week in Strasbourg. #stopvonderleyen #Patriots pic.twitter.com/DO8lGE7aq9 — Patriots for Europe (@PatriotsEP) October 6, 2025

Az európai civilizáció számunkra szent. Ursula von der Leyen földbe tiporja. Távoznia kell

– hangsúlyozzák a képviselők.

A nők nincsenek biztonságban az utcákon, az edzőtermekben, az öltözőkben az iskolákban – hívják fel a figyelmet. A Mercosur megállapodás az európai gazdák, az európai emberek elárulása – teszik hozzá.

Von der Leyen a háborúról beszél, a Patrióták a békéről. Az őrizetlen határok miatt a tömeges illegális migráció meggyengítette a nemzeteinket, a biztonságunkat, az identitásunkat – hívják fel a figyelmet.

Az infláció lerombolja a vásárlóerőt, a családok alig tudnak megélni. A zöldegyesítés nem zöld, romboláshoz vezet.

Európa igazságot érdemel, nem korrupciót. Milliók nevében mondjuk: Ursula von der Leyennek távoznia kell

– szögezik le a videóban a Patrióták.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)