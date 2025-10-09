Alapjogokért KözpontSzánthó MiklósmigrációManfred WeberMagyar Péter

Szánthó Miklós: Egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz

Elég csak egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóországgá válik, akinek fontos a hazája érdeke, az meg akarja őrizni Magyarország biztonságát – mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója csütörtökön Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 13:40
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mirkó István)
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mirkó István)
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ szeptember közepén elindított, a migráció veszélyeiről szóló kampánya részeként tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Bizottság a nagymestere a brüsszeli tervnek, amelynek központi eleme a migráció, annak legalizálása és szervezése.

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mirkó István)

Mindenki láthatja, hogy Magyarország ma biztonságos ország, de elég egy rossz döntés és mi is bevándorlóországgá válunk

 – hangsúlyozta. 

Azt mondta, az Európai Bizottság egyik cinkostársa Manfred Weber, az Európai Parlament (EP) „balliberális többségének a vezetője”, aki szerint a migrációra szükség van, és az nem túl nagy probléma, hogy az európai városoknak egy kicsit megváltozik a képe. Manfred Weber Magyar Péter „nagy támogatója”, hiszen az Európai Néppárt frakciójában ül Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Továbbá az EP balliberális többsége volt az, amely pár nappal ezelőtt meg is mentette Magyar Pétert – jegyezte meg az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szavai szerint 

Magyar Péter főnökei Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, tőlük kapja az utasításokat. 

A Tisza Párt az EP-ben Manfred Weber utasítására szavazta meg a migrációs paktum felgyorsítását, továbbá azt, hogy Magyarország ne kaphasson több pénzt a határvédelemre – mondta Szánthó Miklós. Megjegyezte azt is: a Tisza Párt szakértője nemrég arról beszélt, hogy a határkerítés csak „egy felesleges presztízsberuházás”. 

„Ez tehát az a brüsszeli rém team”, amely tavaly nyár óta Magyarországot egyszeri kétszázmillió és napi egymillió euró bírságra büntette – mondta Szánthó Miklós. Rámutatott: a mai napig 684 millió euróra, azaz 273 milliárd forintra büntették az országot, csak azért, mert védi a határait. Mindez azt jelenti, hogy minden egyes magyar család zsebéből 104 ezer forintot vettek ki a mai napig. 

Magyar Péteréké tehát az az igencsak kétes bravúr, hogy úgy sikerült megsarcolni a magyar családokat, hogy nincsenek is kormányon

– fogalmazott. Ezután kiemelte, az elmúlt időszakban Nyugat-Európában történtek fényében mindenki beláthatja: „a legnagyobb fakenews a világon az, hogy a migráció jó”. Aki szerint a migráció jó dolog, annak fontosabb az igazodási kényszer, mint a saját hazájának az érdeke – tette hozzá. Elmondta, fotókiállítás is szerveztek az Európai Bizottság magyarországi képviseletének irodájával szemben arról, hogy mit is jelentett Magyarországon tíz évvel ezelőtt a migráció Röszkénél és a Keleti pályaudvarnál, valamint mit jelent ma Nyugat-Európában: 

erőszakot, terrort, antiszemitizmust, bűnözést, keresztény- és zsidóellenességet, és no-go zónákat.

Apáti Bence véleményvezér olasz és francia városokban átélt személyes élményeit felelevenítve arról beszélt, hogy „valami borzalmasan elromlott Nyugat-Európában”. Mindenhol migránsok voltak, akik bandákba tömörültek, és megszokott látvány volt, hogy fényes nappal rendőrök üldöznek bevándorlókat. Továbbá egy párizsi szállodában felhívták a figyelmüket, hogy sötétedés után hova ne menjenek, mert ott nagyon veszélyes – mondta. Apáti Bence leleplezett egy üres pénzgyűjtő gömböt, amellyel azt érzékeltette, hogy mennyi pénzzel járult hozzá Brüsszel a magyar határ védelméhez. Kérdésekre válaszolva Szánthó Miklós elmondta, a valóság azt mutatja, hogy a migránsok beengedése rossz döntés volt. A nyugat-európai bűnözési statisztikák szerint 2015 óta csak a nagyobb terrortámadásokban több mint ezer ember halt meg. A szexuális bűncselekmények száma 2015 óta ugyancsak elkezdett emelkedni Nyugat-Európában. 

A migráció súlyos problémát és tehertételt jelent Nyugat-Európának, mi Magyarországon ebből nem kérünk

– fogalmazott Szánthó Miklós kiemelve: az elmúlt tíz évben a jogi és fizikai határzár felépítéséről hozott döntések jók voltak. Szólt arról is, hogy szerinte az Európai Bizottság „érzelemvezérelt” politikát folytat a migráció és az ukrajnai háború kapcsán is. 

Korábban írtunk róla, hogy Magyarország ma az utolsó biztonságos európai ország, de a sorsa azon múlik, képes-e ellenállni a migrációpárti erőknek – ebben értettek egyet azok a nemzetközi konzervatív véleményformálók, akik az Alapjogokért Központ Tényleg csak egy rossz választás? című rendezvényén elemezték a bevándorlás következményeit és a brüsszeli politikai nyomásgyakorlás veszélyeit.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI)

