Szánthó Miklós: Egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz

Magyar Péteréké tehát az az igencsak kétes bravúr, hogy úgy sikerült megsarcolni a magyar családokat, hogy nincsenek is kormányon
– fogalmazott. Ezután kiemelte, az elmúlt időszakban Nyugat-Európában történtek fényében mindenki beláthatja: „a legnagyobb fakenews a világon az, hogy a migráció jó”. Aki szerint a migráció jó dolog, annak fontosabb az igazodási kényszer, mint a saját hazájának az érdeke – tette hozzá. Elmondta, fotókiállítás is szerveztek az Európai Bizottság magyarországi képviseletének irodájával szemben arról, hogy mit is jelentett Magyarországon tíz évvel ezelőtt a migráció Röszkénél és a Keleti pályaudvarnál, valamint mit jelent ma Nyugat-Európában:
erőszakot, terrort, antiszemitizmust, bűnözést, keresztény- és zsidóellenességet, és no-go zónákat.
Apáti Bence véleményvezér olasz és francia városokban átélt személyes élményeit felelevenítve arról beszélt, hogy „valami borzalmasan elromlott Nyugat-Európában”. Mindenhol migránsok voltak, akik bandákba tömörültek, és megszokott látvány volt, hogy fényes nappal rendőrök üldöznek bevándorlókat. Továbbá egy párizsi szállodában felhívták a figyelmüket, hogy sötétedés után hova ne menjenek, mert ott nagyon veszélyes – mondta. Apáti Bence leleplezett egy üres pénzgyűjtő gömböt, amellyel azt érzékeltette, hogy mennyi pénzzel járult hozzá Brüsszel a magyar határ védelméhez. Kérdésekre válaszolva Szánthó Miklós elmondta, a valóság azt mutatja, hogy a migránsok beengedése rossz döntés volt. A nyugat-európai bűnözési statisztikák szerint 2015 óta csak a nagyobb terrortámadásokban több mint ezer ember halt meg. A szexuális bűncselekmények száma 2015 óta ugyancsak elkezdett emelkedni Nyugat-Európában.
A migráció súlyos problémát és tehertételt jelent Nyugat-Európának, mi Magyarországon ebből nem kérünk
– fogalmazott Szánthó Miklós kiemelve: az elmúlt tíz évben a jogi és fizikai határzár felépítéséről hozott döntések jók voltak. Szólt arról is, hogy szerinte az Európai Bizottság „érzelemvezérelt” politikát folytat a migráció és az ukrajnai háború kapcsán is.