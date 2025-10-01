Magyar Péternek Brüsszelből diktálnak, a tét az, hogy bevándorlóország lesz-e Magyarország

Magyarország az utolsó olyan ország, amely még képviseli, miről szól Európa

– jelentette ki Eva Vlaardingenbroek holland jogász és politikai aktivista.

Hozzátette: „Itt jobban érzem magam, mint a saját hazámban, Hollandiában. Bárcsak nekünk is olyan vezetőnk lenne, mint Magyarországnak Orbán Viktor. Egy rossz választás, és ti is elveszíthetitek a hazátokat” – mondta.

Gerald Grosz, osztrák közéleti szereplő, publicista – aki Merkel műve – a mi bukásunk című frissen megjelent könyve kapcsán látogatott Budapestre – így fogalmazott: „Ha a keresztény hagyományokat meg akarjátok őrizni, akkor Orbán Viktorra kell szavaznotok.” Szerinte Magyarország egyértelmű példája annak, hogy a következetes migrációellenes politika működik:

Ma Magyarország Ausztria jobb verziója. Bécsben és Berlinben már a zsidók, a nők és a gyerekek sincsenek biztonságban. Tíz éve Merkel beengedett kilencmillió muszlimot, most ennek az árát fizetjük. Ezzel szemben Magyarország egy olyan tér maradt, ahol mindenki szabadon élhet.

(Forrás: Alapjogokért Központ)

Apáti Bence véleményvezér arról beszélt, hogy nem akar olyan országban élni, ahol félnie kell. „Most a mi hazánk még nem ilyen” – mondta.

Magyarország nem lesz bevándorlóország

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója felidézte:

Tíz évvel ezelőtt, Röszkénél migránshordák támadták meg a magyar határt. Elárasztották az országot és Budapestet, és egy rövid időre megtapasztalhattuk, milyen lenne egy minikalifátus. Akkor döntöttünk: jogi és fizikai határzárral megvédtük Magyarországot.

Hozzátette: Magyar Péter és a Tisza azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel más országok már elbuktak. „Ezért indítanak alaptalan, aljas rágalomhadjáratokat, hogy megrendítsék a közbizalmat, káoszt keltsenek, és politikai előnyt kovácsoljanak belőle” – fogalmazott Szánthó. „A magyar emberek érdekeit azonban csak egy patrióta-szuverenista irányvonal képviseli következetesen: mi nem akarunk bevándorlóország lenni.”