Magyarország kapcsán Eva Vlaardingenbroek, Gerald Grosz, valamint a házigazda, Szánthó Miklós egyetértettek abban, hogy hazánk ma az utolsó biztonságos európai ország, de a jövője azon múlik, hogy képes-e ellenállni a brüsszeli nyomásnak. Az esemény középpontjában az a figyelmeztetés állt: csak egy rossz választás kell ahhoz, hogy a migrációpárti politika Magyarországon is valósággá váljon.
Magyar Péternek Brüsszelből diktálnak, a tét az, hogy bevándorlóország lesz-e Magyarország
Nyugat-Európa kudarcot vallott a tömeges bevándorlás kezelésében, ők rosszul választottak – erről beszéltek nemzetközi konzervatív véleményformálók az Alapjogokért Központ „Tényleg csak egy rossz választás?” című rendezvényén.
Magyarország az utolsó olyan ország, amely még képviseli, miről szól Európa
– jelentette ki Eva Vlaardingenbroek holland jogász és politikai aktivista.
Hozzátette: „Itt jobban érzem magam, mint a saját hazámban, Hollandiában. Bárcsak nekünk is olyan vezetőnk lenne, mint Magyarországnak Orbán Viktor. Egy rossz választás, és ti is elveszíthetitek a hazátokat” – mondta.
Gerald Grosz, osztrák közéleti szereplő, publicista – aki Merkel műve – a mi bukásunk című frissen megjelent könyve kapcsán látogatott Budapestre – így fogalmazott: „Ha a keresztény hagyományokat meg akarjátok őrizni, akkor Orbán Viktorra kell szavaznotok.” Szerinte Magyarország egyértelmű példája annak, hogy a következetes migrációellenes politika működik:
Ma Magyarország Ausztria jobb verziója. Bécsben és Berlinben már a zsidók, a nők és a gyerekek sincsenek biztonságban. Tíz éve Merkel beengedett kilencmillió muszlimot, most ennek az árát fizetjük. Ezzel szemben Magyarország egy olyan tér maradt, ahol mindenki szabadon élhet.
Apáti Bence véleményvezér arról beszélt, hogy nem akar olyan országban élni, ahol félnie kell. „Most a mi hazánk még nem ilyen” – mondta.
Magyarország nem lesz bevándorlóország
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója felidézte:
Tíz évvel ezelőtt, Röszkénél migránshordák támadták meg a magyar határt. Elárasztották az országot és Budapestet, és egy rövid időre megtapasztalhattuk, milyen lenne egy minikalifátus. Akkor döntöttünk: jogi és fizikai határzárral megvédtük Magyarországot.
Hozzátette: Magyar Péter és a Tisza azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel más országok már elbuktak. „Ezért indítanak alaptalan, aljas rágalomhadjáratokat, hogy megrendítsék a közbizalmat, káoszt keltsenek, és politikai előnyt kovácsoljanak belőle” – fogalmazott Szánthó. „A magyar emberek érdekeit azonban csak egy patrióta-szuverenista irányvonal képviseli következetesen: mi nem akarunk bevándorlóország lenni.”
