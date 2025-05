Eva Vlaardingerbroek: Donald Trump rekordsebességgel teszi újra naggyá Amerikát

És végezetül mindig az alábbi három opció közül valamelyik következik be. Az A opció: dacára annak a jobboldali párt győzött, a centrista pártok azt mondják, hogy ó, hát ez a párt túlságosan szélsőséges számunkra, nem akarunk vele koalícióra lépni. Vagy B opció: még ha meg is alakul egy koalíció, a politikát annyira felhígítják, hogy senki sem kapja meg azt, amire szavazott. Vagy C, és ez egyre gyakrabban fordul elő Európában: beavatkozik a jogrendszer és megakadályozza az összes valódi jobboldali törekvést azzal, hogy a politikájukat az emberi jogok vagy az európai jog megsértésének nevezték