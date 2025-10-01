Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

  Szánthó Miklós: Az álhíreket egy hálózat segítségével igyekeznek eljuttatni az emberekhez
Szánthó MiklósAlapjogokért Központálhírbotrány

Szánthó Miklós: Az álhíreket egy hálózat segítségével igyekeznek eljuttatni az emberekhez

Az Egyesült Államokból több évtizede a balliberális újságírók által elindított, úgynevezett gonzó újságírás mai megnyilvánulása tapasztalható az interneten és a médiában, ennek megfelelően félinformációkat, elferdített tényeket kevernek a szerző üzeneteivel, véleményével – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az M1 műsorában.

Forrás: MTI2025. 10. 01. 6:41
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában az álhírek, rágalmak terjedésének háttere és a közbeszéd eldurvulása kapcsán beszélt.  Szerinte az Egyesült Államokból több évtizede a balliberális újságírók által elindított, úgynevezett gonzó újságírás mai megnyilvánulása tapasztalható az interneten és a médiában, ennek megfelelően félinformációkat, elferdített tényeket kevernek a szerző üzeneteivel, véleményével.

Szánthó Miklós. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Két konkrét példát, álhírt említve kiemelte:

az Európába irányuló migráció pozitív hatásainak éveken át való sulykolása ugyanúgy álhír volt, mint hogy a két biológiai nemen kívül vannak más nemek is; ezeket is a balliberális média találta ki. 

Szánthó Miklós rámutatott, hogy a balliberális oldal által terjesztett álhíreket egy komplett – influenszerekkel, újságírókkal, médiatermékekkel megtámogatott – hálózat segítségével igyekeznek eljuttatni az emberekhez, s egy mechanizmus révén egy-egy ilyen álhírt akár a közbizalom megdöntéséhez is fel lehet használni. Példaként felhozta a Magyarország elleni kötelezettszegési eljárásokat. Közölte:

 ilyen ügy a Szőlő utcai álhírbotrány is, bár ez ügyben még a valóságmag sem volt meg. 

Szerinte a balliberális oldal azért gerjesztett egy nyilvánvaló hazugságra építve rágalomcunamit, hogy elterelje a figyelmet Magyar Péter és a Tisza Párt adóemelési terveiről, s hogy akár tüntetések segítségével rombolja az állam, a kormány iránti bizalmat. A kormány azonban idejében lépett, hiszen információkkal, nyomozati anyagokkal, tényekkel cáfolta a valótlanságokat, az alaptalan vádakat, egyúttal megindultak az eljárások azok ellen, akik hazugságokat terjesztettek.

A főigazgató kérdésre válaszolva azt mondta, az álhírek ellen nehéz, de lehet védekezni: figyelni kell a közlő személyére, megbízhatóságára, érdemes megbízható, konzervatív oldalakat bekövetni az interneten, érdemes összehasonlítani az ellenzéki szereplők és a releváns kormányzati szereplők nyilatkozatait általánosságban vagy egy-egy téma kapcsán. Drámai lesz a különbség politikai, erkölcsi értelemben is.

Nemcsak védekezni lehet viszont az álhírek ellen, például a 

megbízható tartalmak fogyasztásával, hanem igenis minden jóérzésű embernek fel kell vennie a harcot az álhírek terjesztőivel szemben a közösségi oldalakon,

s aktívan, kulturált hangnemben el kell mondani az igazságot – vélekedett Szánthó Miklós.


 

 

Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: MTI)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

