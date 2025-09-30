  • Magyar Nemzet
  Belföld
  Felmondta a szolgálatot a tiszás influenszer idegrendszere, miután beletenyerelt a Szőlő utcai álhírbotrányba + videó
Vályi Istvánpénzhatalommocsokinfluenszer

Felmondta a szolgálatot a tiszás influenszer idegrendszere, miután beletenyerelt a Szőlő utcai álhírbotrányba + videó

Vályi István tehetségtelennek, butának és a hatalomhoz dörgölőzőnek nevezte a kijelentéseiről hírt adókat.

Munkatársunktól
Forrás: Mandiner2025. 09. 30. 19:46
– Más dolgotok nincs is, csak a mocskot és a szart dobálni a mi pénzünkön – fogalmazott Vályi István autós influenszer a közösségi oldalán, amit a Mandiner vett észre. Vályi még napokkal a Szőlő utcai büntetőeljárásokról szóló jelentés nyilvánosságra kerülése után is ingerülten reagált arra, hogy korábbi kijelentéseiről egy sor médiaorgánum hírt adott. Egy autójában rögzített videóban ugyanis arról beszélt, hogy 

a tehetségtelen és buta emberek mindig a hatalomhoz fognak dörgölőzni, mert önmaguktól semmit sem tudnak elérni.

Szerinte az önjelölt szakértők, újságírók és vloggerek ezért támadják azokat – többek között őt is –, akik önerőből elértek valamit. Vályi István neve azért került kritikák kereszttüzébe, mert ő is egyike volt azoknak a netes személyiségeknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták a kormány tagjait besározni a Szőlő utcai álhírbotrányban. 

– Hazudtok reggel, délben és este, miközben milliárdokat égettek el mindenki pénzéből. Egyszer majd elfogy az is, aztán mihez kezdtek? – kérdezte most Vályi István a jobboldali médiamunkásoktól.

A Tisza Párthoz húzó influenszer azt is megjegyezte a videójában, hogy nagyon kifejező nyelv a magyar, mert „a szer-etet, a gyűl-ölet. A gyűlölet pedig maga a hatalom, hogy bármit megtehetsz, meg is ölethetsz” – lamentált. Hozzátette, követőinek nem a propaganda-csinovnyikoktól kell félni, hanem a saját lelkiismeretüktől. – Ezek sehonnan jönnek, és sehova mennek. A lőtéri kutya nem fog emlékezni rájuk – utalt mindazokra, akik a Szőlő utcai álhírbotránnyal összefüggésben megemlítették a nevét.

Borítókép: Vályi István (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

