Nem bír leállni az ellenzék, tüntetéssel habosítanák tovább a Szőlő utcai álhírbotrányt

Vasárnap 18 órakor kezdődött el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) Parlament elé szervezett tüntetése. A demonstrációhoz tartozó Facebook-eseményen hatezer ember jelezte részvételi szándékát, azonban ennél jóval kevesebben jelentek meg a Kossuth téren lapunk helyszíni tudósítója szerint.

Tüntető a Kossuth téren. Fotó: Havran Zoltán

Az eseményre az MKKP szerint azért volt szükség, mert véleményük szerint a konstruktív párbeszédnek ugyan kiemelt helye lenne a közéletben, de a legfontosabbról, a gyerekekről nem lehet ilyet lefolytatni a mai Magyarországon.

Ehhez képest a tüntetés elején felszólaló kutyapártos politikusok egy piti politikai haszonszerzési kísérletet hajtottak végre. Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója Semjén Zsolt felelősségét kezdte el firtatni a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán, majd rövid úton eljutott oda, hogy minden gyermek elleni bűntettért Orbán Viktor a felelős.

Nagy Dávid pártigazgató nem cifrázta túl, szerinte minden gyermekek elleni bűntettért Orbán Viktor a hibás. Fotó: Havran Zoltán

Kazinczy Krisztina, a párt XXII. kerületi önkormányzati képviselője két kerületi visszaélésből fejtette le, hogy nincs gyermekvédelem Magyarországon. A beszédek után a tüntetők 15 perces csendet tartottak, majd gyertyát gyújtottak. A tüntetésen részt vett Vályi István, az álhírbotrány egyik főbb szereplője is.

A szokásos, balos tüntetésekre járó arcokon felül azonban nem jelent meg jelentősebb tömeg.