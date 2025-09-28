  • Magyar Nemzet
Nem bír leállni az ellenzék, tüntetéssel habosítanák tovább a Szőlő utcai álhírbotrányt

„Legyen vége! Néma kiállás azok mellett, akiket nem hallunk” címmel egyórás néma demonstrációt hirdetett az áldozatokért a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). A tüntetés vasárnap 18 órakor kezdődött a Kossuth téren.

Gábor Márton
2025. 09. 28. 18:34
MKKP tüntetés Kossuth tér
Fotó: Havran Zoltán
Vasárnap 18 órakor kezdődött el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) Parlament elé szervezett tüntetése. A demonstrációhoz tartozó Facebook-eseményen hatezer ember jelezte részvételi szándékát, azonban ennél jóval kevesebben jelentek meg a Kossuth téren lapunk helyszíni tudósítója szerint. 

 

MKKP tüntetés Kossuth tér
Tüntető a Kossuth téren. Fotó: Havran Zoltán

Az eseményre az MKKP szerint azért volt szükség, mert véleményük szerint a konstruktív párbeszédnek ugyan kiemelt helye lenne a közéletben, de a legfontosabbról, a gyerekekről nem lehet ilyet lefolytatni a mai Magyarországon. 

Ehhez képest a tüntetés elején felszólaló kutyapártos politikusok egy piti politikai haszonszerzési kísérletet hajtottak végre. Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója Semjén Zsolt felelősségét kezdte el firtatni a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán, majd rövid úton eljutott oda, hogy minden gyermek elleni bűntettért Orbán Viktor a felelős. 

MKKP tüntetés Kossuth tér
Nagy Dávid pártigazgató nem cifrázta túl, szerinte minden gyermekek elleni bűntettért Orbán Viktor a hibás. Fotó: Havran Zoltán

Kazinczy Krisztina, a párt XXII. kerületi önkormányzati képviselője két kerületi visszaélésből fejtette le, hogy nincs gyermekvédelem Magyarországon. A beszédek után a tüntetők 15 perces csendet tartottak, majd gyertyát gyújtottak. A tüntetésen részt vett Vályi István, az álhírbotrány egyik főbb szereplője is. 

A szokásos, balos tüntetésekre járó arcokon felül azonban nem jelent meg jelentősebb tömeg. 

Nem telt meg a tér. 

Borítókép: Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, a főváros XII. kerületének polgármestere beszédet mond a „Legyen mindenki egyforma!” mottóval megtartott Szürke Békemenet demonstráción a Hősök terén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

