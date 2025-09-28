  • Magyar Nemzet
Orbán Viktor: Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján + videó

Ismét jelentkezett heti DPK-körlevelében a miniszterelnök. Orbán Viktor kemény elszámoltatást ígér a Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantóinak és emlékeztetett korábbi ígéretére: „Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”. A kormányfő üzenetében kitért még többek között Magyar Péter mentelmi jogára, a Tisza-adóra, a családpolitikára és Magyarország energiaellátására is.

2025. 09. 28. 15:17
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Erős hét volt. Csak kapkodtuk a fejünket” – írta heti körlevelében a digitiális polgári körök (DPK) tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök mindenekelőtt a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán emlékeztetett: a védelmi szerveink által lebuktatott vezetőjéről kiderült: felnőtt nőket futtatott prostituáltként, elindult a büntetőeljárás. 

„Hogy ebből hogyan lett az, hogy a kormánypártokat és a minisztereket pedofilozzák, elég nehéz ép ésszel felfogni. Nem is lehet, talán nem is kell. De a kesztyűt fel kellett venni! Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján” – írta, majd javasolta megtekintésre a Harcosok órája című műsor azon adását, amelyben az ügyet Kocsis Máté parlamenti frakcióvezető vesézi ki töviről hegyire. A podcastról készült összefoglalónkat itt tudja megtekinteni.

Hogy is mondtuk? Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve

– emlékeztetett Orbán Viktor. 

 

Magyar Pétertől Brüsszelben kérni fognak majd valamit…

Levelében felhívta a figyelmet arra is, hogy a héten döntött a kormány arról, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát, majd kitért az uniós ügyekre is. Emlékeztetett: Brüsszel nem adta ki Magyar Pétert, aki bűncselekményeket követett el Magyarországon, bemenekítették az európai mentelmi jog mögé. Mint fogalmazott, most már a kezükben van, addig van szabadlábon, amíg ők úgy akarják. 

Végre van egy zsarolható, utasítható, engedelmes magyar politikusuk. Nem is került sokba. Telefonlopás? Garázdaság? Bennfentes kereskedés? Mentelmi jogot neki, de azonnal! Aztán persze a szokásos komcsi tempó: »Magyar elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit…« Migránspaktum támogatása, Ukrajna beengedése az Európai Unióba, kevesebb adó a multiknak, több pénz Ukrajnának stb. Hát így megy ez manapság Brüsszelben

– írta.

Négyezermilliárd forint családpolitikára

Hazánk gazdasági kérdéseire rátérve azt írta: kiszámolták, hogy a költségvetés négyezermilliárddal lesz soványabb a magyarországi adóforradalom végrehajtása után. „De ez nektek jó hír, mert ez a pénz mind a magyar családoknál landol. Megcsináljuk hazánk történetének legnagyobb adócsökkentését, ami négyezermilliárd forintot hagy kint a családoknál” – emelte ki. A Tisza-adó kapcsán üzent a városi polgároknak, ház- és kerttulajdonosoknak: 

Ti főleg a Tisza vagyonadó-terveit bogarásszátok! Ne az legyen, hogy nem szóltunk előre! Ha csak akkor eszmélsz, amikor a tiszás revizor csönget, hogy fölmérje a vagyonod, már késő lesz. Ne hagyjuk magunkat átverni, megtéveszteni! Ezért is indítjuk el a nemzeti konzultációt az adórendszerről.

Emlékeztetett arra is, a héten átadták a debreceni BMW-gyárat és a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat is. Utóbbi kapcsán kiemelte: a romániai szakasz is épül, így már Brassóig is el lehet jutni kényelmesen. 

Jól jön az még

 – tette hozzá sejtelmesen a kormányfő.

Marad az olcsó energia

Orbán Viktor nagy hangsúlyt helyezett levelében Magyarország energiaellátására is. Mint írta, készülnek a kalkulációk, jönnek a számok és minden egy irányba mutat: az orosz energiahordozók maradnak. „A magyar gazdaság és a lakossági energiaellátás gerincét adják, kiesésük azonnal négyszázalékos zuhanást okozna a GDP-ben. Nem mi mondjuk, hanem a cimboránknak nem nevezhető IMF” – jegyezte meg, majd hangsúlyozta: „Magyar családok százezrei mennének tönkre pillanatok alatt. Trump elnökkel is beszéltem erről. Mindenki megnyugodhat: az orosz olaj- és gázszállításokkal hosszú távon biztonságban tartjuk Magyarország energiaellátását.”

Végezetül megmutatta a DPK-tagonak a hét viccét is, Bohár Dániel videóját, ahol Magyar Péter egy kartonpapírra kinyomtatott Orbán Viktorral vitatkozik. „Ti vennétek használt autót valakitől, aki egy papírmaséval vitatkozik?” – jegyezte meg.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


