kőolajMolBarátságJanafenergia

Biztos alapokon az energiaellátás

Minden értelemben biztosított hazánk energiaellátása, a villamosenergia-mix kellően zöld. Magyarország az elmúlt években több lépést is tett annak érdekében, hogy több helyről is hozzájussunk a szükséges forrásokhoz.

M. Orbán András
2025. 09. 25. 5:35
A Barátság kőolajvezeték szerepe hazánk és Szlovákia szempontjából is megkérdőjelezhetetlen Fotó: Nemeth Andras Peter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A geopolitikai helyzetet figyelembe véve Magyarország energiaellátása a villamos energia, a földgáz és a kőolaj tekintetében is biztos lábakon áll, a nemzetközi együttműködés pedig felértékelődik. Gagan Deep Sharma, az indiai Guru Gobind Singh Indraprastha Egyetem professzora, nemzetközi ügyekért felelős igazgatóhelyettes lapunk megkeresésére a diverzifikáció erősödő szerepét hangsúlyozta és a lehetőségeket ismertette.

földgáz, energia, Hajdúszoboszló, 2020. január 8.A Magyar Földgáztároló Zrt. hajdúszoboszlói telephelye 2020. január 8-án. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatása szerint 98,5 százalék a belföldi gáztárolók töltöttsége, külföldről a kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően érkezik a földgáz Magyarországra, így a földgázellátás biztosított a téli hónapokra, a lakosság és a közfeladatok ellátásához szükséges mennyiség egyaránt rendelkezésre áll.MTI/Czeglédi Zsolt
Az energiaellátás biztosított, a földgáztárolóink kifejezetten nagyok és a töltöttségi szint is megfelelő. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

Szavaiból kiderül, a magyar energiamix kellően zöld, hazánk villamosenergia-rendszerének három strukturális pillére van: a paksi atomerőmű biztosította alaptermelés, a gyorsan növekvő naperőművi kapacitás (amely már meghaladja a 8 GW-ot), valamint az erős határkeresztező összeköttetések, amelyek lehetővé teszik a regionális kiegyenlítést. Jó időszakokban a naperőművek termelése már most is fedezi a nappali terhelés jelentős részét, és az átviteli rendszerirányító MAVIR megkezdte a hálózati szintű tárolás integrálását (Szolnokon egy 20 MW/60 MWh egység üzembe helyezése), hogy elkezdje kiegyenlíteni az időjárás-függőséget. Eközben egyes időszakokban Magyarország a naperőművi termelésből származó energiát exportálni is képes. A felsoroltak rövid és középtávon is megalapozzák az ellátásbiztonságot, feltéve, hogy a tárolási és rugalmassági kapacitások időben bővülnek. A kapcsolt rendszerek pedig energiabiztonságot tesznek lehetővé.

Földgáz tekintetében hazánk fizikai tárolókapacitása kulcsfontosságú erősség, mint írtuk, azért is, mert az ország méretéhez és szükségleteihez képest a tárolókapacitások bőségesek. A professzor elmondta, Magyarország hagyományosan túl is teljesíti az uniós tárolási célokat a tél előtt, stratégiai védőpajzsot biztosítva az ellátási sokkok és árrobbanások ellen. Az Ausztriával, Szlovákiával és Romániával meglévő összeköttetések alternatív európai gázközpontokhoz és áramlásokhoz biztosítanak hozzáférést.

Emellett a régió hálózata (beleértve a Balkánon/Török Áramlaton keresztül Szerbián és Bulgárián át érkező útvonalat) és az új, nem orosz szerződések (például Shell–MVM CEEnergy tízéves megállapodás 2026-tól) diverzifikálják a forrásokat és az útvonalakat, erősítve az ellátásbiztonságot még az ukrán tranzit fokozatos visszaesése mellett is. Ami a cseppfolyósított földgázt illeti, Lengyelország/Litvánia és Horvátország (Krk LNG-terminál) közvetetten bővítik a közép-európai lehetőségeket; a továbbítás a piaci likviditástól és az interkonnektor-kapacitásoktól függ. A diverzifikáció szerepe még inkább felértékelődik, hiszen bár a régióban hosszú távú Gazprom-szerződések léteznek, de a politikai és piaci trendek a fokozatos kivonás felé mutatnak – mutatott rá Gagan Deep Sharma.

A kőolajat illetően az ellátásbiztonságot két irány garantálja jelenleg, a Barátság kőolajvezeték, valamint a Janaf által működtetett Adria-vezetéken keresztül Horvátországból a Mol finomítóihoz Százhalombattára és Pozsonyba. Noha a horvát partnerrel időnként vita van a díjakról és kapacitásokról, a Janaf kijelentette, hogy teljes mértékben képes fedezni a Mol finomítóinak szükségleteit, ha a Barátság vezetéken már nem érkezne kőolaj. Ez a redundancia, bár nem költségsemleges, kiszámítható tartalékmegoldást jelent. Ismert, az Adria-vezetéket egy szakaszon bővíteni kellene. Szerepe azért kulcsfontosságú, mert lehetővé teszi nem orosz típusú olajkeverékek (például Közel-Kelet, Északi-tenger, mediterráneum) bejuttatását a Mol finomítóiba. A Janaf-vezetéken egyébként szaúdi, iraki, amerikai, kazah és más típusok keverhetők, illetve a finomítói igényekhez igazíthatók.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.