Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Jó reggelt , Magyarország

Brüsszelnek zsarolható vezető kell Magyarország élére, ez lenne Magyar Péter + videó

Orbán Viktor a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy Brüsszel követelései – a migránsok befogadása, a rezsicsökkentés feladása, a családtámogatás átalakítása és a háborúba való belépés – elfogadhatatlanok a magyar kormány számára. A miniszterelnök szerint Brüsszel olyan vezetőt akar, akit zsarolhat, és ezért támogatják Magyar Pétert, akit mentelmi jogával védenek, hogy később Magyarország rovására kényszeríthessék ki a döntéseket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 9:21
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek. Engedjük be a migránsokat, adjuk fel a rezsicsökkentést, alakítsuk állt a családtámogatást és szálljunk be a háborúba – tájékoztatott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban.

Mint mondta, ezekre a mostani kormány mind nemet mond. Jelezte: Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni. Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesek – tette hozzá.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

