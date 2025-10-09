Szánthó Miklós: Magyarország helyes utat választott

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója lapunknak adott interjúban többen között arról is beszélt, hogy miért tartották fontosnak Gerald Grosz toplistás könyvének bemutatását.

Magyarország a családpolitikát támogatja a migráció helyett és ezzel helyes utat választott – hangsúlyozta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

„Tíz évvel ezelőtt, Röszkénél migránshordák támadták meg a magyar határt. Elárasztották az országot és Budapestet, és egy rövid időre megtapasztalhattuk, milyen lenne egy minikalifátus. Akkor döntöttünk: jogi és fizikai határzárral megvédtük Magyarországot és továbbra sem akarunk bevándorlóország lenni. Ezért hívtuk meg Gerald Groszt, a migrációs téma nagy szakértőjét, Eva Vlaardingerbroek holland influenszert, aki szintén az. Fontos, hogy beszéljünk arról, hogy Nyugat-Európa tíz évvel ezelőtt rosszul választott és a migrációs válságnak most is issza a levét. Azért különösen fontos most ezekről beszélnünk, mert Magyar Péter és a Tisza migrációs kérdésekben is azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel más országok már elbuktak. Ezért indítanak alaptalan, aljas rágalomhadjáratokat, hogy megrendítsék a közbizalmat, káoszt keltsenek és politikai előnyt kovácsoljanak belőle, de ezt nem hagyhatjuk” – fogalmazott.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a migráció okozta társadalmi változásokat hangsúlyozta, és azt is kiemelte, hogy a probléma a mai napig jelen van és súlyos nehézségeket okoz a nyugat-európai társadalmakban. Mint mondta: „A 2015-ös migrációs válság csupán felszínre hozta azokat a súlyos társadalmi folyamatokat, amelyek valójában már az 1950-es, 60-as évek óta zajlanak Európában, mióta megindult a bevándorlás más kontinensekről. Azóta is velünk vannak, csak időnként háttérbe szorítja őket egy-egy újabb válság. A migráció problémáját előbb a klímapánik, majd a Covid-járvány, később az ukrajnai háború zaja nyomta el a közbeszédben, de attól még a jelenség nem tűnt el”.

Sőt, az elmúlt tíz év eseményei – a terrortámadások, a nyugat-európai közbiztonság látványos hanyatlása, a no-go zónák kialakulása, a migrációval összefüggő szexuális bűncselekmények számának növekedése, és az egyre súlyosabb antiszemita és keresztényellenes megnyilvánulások – mind azt mutatják, hogy a probléma mélyen beépült a nyugat-európai társadalmak mindennapjaiba.

Nyugat-Európa elveszett

Arra a kérdésre, hogy a nyugat-európai migrációs válság visszafordítható-e, Szánthó Miklós határozott választ adott: „Én úgy látom, hogy ez a folyamat már nem visszafordítható. Egyszer meghoztak egy rossz döntést, és Nyugat-Európának vége van.”