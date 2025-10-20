Magyar Péter szorult helyzetéből egy blöffel akart kimenekülni, de az idő nem neki dolgozik + videó

Korábban beszámoltunk róla, hogy az Európai Parlament márciusban elfogadott egy radikálisan háborúpárti határozatot, amely az EU katonai szerepvállalásának bővítését szorgalmazza. A dokumentum aláírói között Magyar Péter neve is szerepelt, a Tisza Párt elnöke azonban azt később pánikolva eltávolíttatta. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint szinte kizárt, hogy egy EP-képviselő neve véletlenül kerüljön egy ilyen állásfoglalásra.

Borítókép: Magyar Péter aláírta azt az európai parlamenti határozatot, hogy az Európai Unió adjon több pénzt Ukrajnának (Fotó: AFP)