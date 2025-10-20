Magyar PéterBrüsszelállamtitkárEurópai Parlamentháborúpárti baloldalEPRétvári Bence

Magyar Péter szorult helyzetéből egy blöffel akart kimenekülni, de az idő nem neki dolgozik + videó

Rétvári Bence államtitkár egy videót osztott meg a közösségi oldalán, melyben felhívta a figyelmet: Magyar Péter blöffölt és lebukott. A videóban hangsúlyozta: már több mint 200 napja nem tudjuk, mi van azzal az európai parlamenti vizsgálattal, ami azért indult, mert azt mondta, hogy nem ő írta alá a háborúpárti európai parlamenti határozatot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 13:10
Magyar Péter aláírta azt az európai parlamenti határozatot, hogy az Európai Unió adjon több pénzt Ukrajnának
Magyar Péter aláírta azt az európai parlamenti határozatot, hogy az Európai Unió adjon több pénzt Ukrajnának Forrás: AFP
Rétvári Bence államtitkár a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta: mindenki emlékszik, amikor robbant a hír, hogy Magyar Péter aláírta azt az európai parlamenti határozati javaslatot, hogy az Európai Unió adjon több pénzt és több fegyvert az ukrán háborúba.

Rétvári Bence államtitkár elmondta: Magyar Péter blöffölt és lebukott
Rétvári Bence államtitkár elmondta: Magyar Péter blöffölt és lebukott (Fotó: MTI)

Az államtitkár emlékeztetett:

Párnapnyi zavart hallgatás után Magyar Péter azzal a magyarázattal jelentkezett, hogy nem ő írta alá ezt a határozati javaslatot, odahamisították az ő aláírását. Ilyen az Európai Parlament történetében soha nem volt.

Ilyen az Európai Parlament történetében soha nem volt, sőt fizikailag is lehetetlen. Nagyon úgy tűnik, hogy amikor ezt pánikolva bemondta, igazából csak blöffölt. 200 napja egyetlenegy másik név sem merült fel, csak Magyar Péteré. Hiába beszélt vizsgálatokról, azoknak az eredményéről semmit nem tudunk

– folytatta.

Az államtitkár hozzátette: Nyilván azért, mert nincsenek. Magyar Péter pillanatnyi szorult helyzetből egy blöffel akart kimenekülni, de az idő nem neki dolgozik, semmilyen más névről azóta sem hallottunk. Magyar Péter úgy gondolja, hogy bármit letagadhat, mert úgyse bukik le. De az idő lebuktatta. 

Ha Magyar Péter egy háborúpárti javaslatot aláír, akkor bármit aláír Brüsszelnek, és aztán bármit letagad idehaza. Ha erről hazudott, vajon miről nem hazudott?

– tette fel a kérdést.

Magyar Péter aláírása az EP háborúpárti határozatán: „Szinte kizárt a véletlen”

Korábban beszámoltunk róla, hogy az Európai Parlament márciusban elfogadott egy radikálisan háborúpárti határozatot, amely az EU katonai szerepvállalásának bővítését szorgalmazza. A dokumentum aláírói között Magyar Péter neve is szerepelt, a Tisza Párt elnöke azonban azt később pánikolva eltávolíttatta. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint szinte kizárt, hogy egy EP-képviselő neve véletlenül kerüljön egy ilyen állásfoglalásra.

Borítókép: Magyar Péter aláírta azt az európai parlamenti határozatot, hogy az Európai Unió adjon több pénzt Ukrajnának (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

