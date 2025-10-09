Dömötör Csaba emlékeztetett: felsorolni is nehéz, hogy hányféle megalapozott okunk van arra, hogy ne adjunk bizalmat a bizottság elnökének, és hogy azt akarjuk: ne folytassa károkat okozó munkáját. Ursula von der Leyen hivatalba lépése óta Európa gazdasági mélyrepülésben van, és amíg a helyén van, nem is látszik remény a felszálló ágra.
Dömötör Csaba: Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz
Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament nemsokára szavaz az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról. Azt is hozzátette, hogy, ha a mai szavazás után Ursula von der Leyen folytathatja munkáját, az csakis annak lesz köszönhető, hogy a nagy baloldali koalíció összezár mögötte, benne a Tiszának otthont adó Európai Néppárttal.
Nincs érdemi gazdasági növekedés, több ország az ipar leépülését szenvedi el, ami már munkahelyek százezreit is veszélyezteti. Ennek egyértelmű oka az egyre burjánzó bürokráciatömeg, és az, hogy magasak az energiaárak. Ez utóbbi egyértelmű következménye a szankcióknak, amit most azzal súlyosbítanának, hogy végleg letiltják a keleti energia behozatalát
– fogalmazott.
Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz
Dömötör Csaba így folytatta: a gazdasági bajok orvoslása helyett az Európai Bizottság egyetlen mániára tesz fel minden lapot: Ukrajnára. A háborús politikára és a bővítésre. Európa elköltött eddig 177 milliárd eurót Ukrajnára, forintban kifejezve hetvenezer milliárd. Az összeg jelentős része fegyverekre ment. Ez az összeg vigasztalanul hiányzik az európai utakból, iskolákból, kórházakból, ipartámogatási programokból.
Súlyosbítja az egészet a szemellenzős és erőltetett bővítéspolitika. Úgy akarnak gyorsított tagságot Ukrajnának, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják ennek következményeit. Ez jól látszik az új hétéves költségvetési terven. Több mint húsz százalékkal akarják megvágni az agrártámogatásokat, hogy a gazdák pénzét Ukrajnának adják. Nevesített módon negyvenezer milliárd forintnak megfelelő összeget, közvetett támogatások révén annál is többet.
A gazdasági válság kéz a kézben jár egy közbiztonsági válsággal. Európába milliók özönlöttek be. És hiába látszanak a brutális következmények, a bizottság továbbra is a migrációs paktumot erőlteti, ami kötelező szétosztást jelent.
Mindig elmondom, hogy aki a következményekre kíváncsi, sétálgasson Brüsszelben. Korábban utaltam arra, hogy csak augusztusban húsz lövöldözés történt. Ezen a héten is volt lövöldözés a déli pályaudvarnál, négy embert lőttek meg. Ez a Berlaymont palota lakóit, úgy látszik, nem zavarja.
Dömötör Csaba hangsúlyozta: Van itt egy minősítő körülmény is. – Egyre többen követelnek változást a brüsszeli politikában. S az Európai Bizottság, ahelyett, hogy meghallaná ezeket a hangokat, egyre több eljárást dolgoz ki ezek elhallgattatására. Felül akarják írni a döntéshozatali eljárásokat, hogy ki lehessen zárni az ellenkező véleményeket. Demokrácia Pajzs néven heteken belül olyan programot hoznak nyilvánosságra, amely megerősítené a tényellenőrnek állított cenzorokat. Mi a kommunizmus alatt már megtapasztaltuk, milyen is a cenzúra, nem kérünk belőle többet.
A mai szavazáson várhatóan kimosdatják az Európai Bizottság elnökét. Pont úgy, ahogy Magyar Pétert is kimosdatták a mentelmi szavazáson.
Ha a mai szavazás után Ursula von der Leyen folytathatja munkáját, az csakis annak lesz köszönhető, hogy a nagy baloldali koalíció összezár mögötte, benne a Tiszának otthont adó Európai Néppárttal.
- Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz.
- Aki megszavazza, azt is megszavazza, hogy elvegyék a gazdák pénzét, hogy azt Ukrajnának adott rakétákra költsék.
- Aki megszavazza, azt is megszavazza, hogy Európa továbbra is tartsa tárva-nyitva kapuit milliók előtt, annak minden visszafordíthatatlan következményével.
Ezek a körülmények külön-külön is elégségesek a bizalom megvonásához. Együttesen pedig elsöprőek. Ebből elég volt, ezért szavazzuk meg mindannyian a bizalmatlansági indítványt.
Dömötör Csaba hozzátette: – Igaza van Jordan Bardella Patrióta frakcióvezetőnek. Európa nem egy bürokráciatömeg, hanem egy civilizáció. Azzal egészítem csak ki, hogy egy álom is. Követeljük, hogy adják vissza ezt az álmot!
A Tiszának pedig csak annyit üzenünk:
Az ilyen szavazásokon dől el, hogy ki képviseli Magyarországot, és ki azt a brüsszeli elitet, amely mindent elrontott
– zárta sorait.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
