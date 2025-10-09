Dömötör Csaba: Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz

A gazdasági válság kéz a kézben jár egy közbiztonsági válsággal. Európába milliók özönlöttek be. És hiába látszanak a brutális következmények, a bizottság továbbra is a migrációs paktumot erőlteti, ami kötelező szétosztást jelent.

Mindig elmondom, hogy aki a következményekre kíváncsi, sétálgasson Brüsszelben. Korábban utaltam arra, hogy csak augusztusban húsz lövöldözés történt. Ezen a héten is volt lövöldözés a déli pályaudvarnál, négy embert lőttek meg. Ez a Berlaymont palota lakóit, úgy látszik, nem zavarja.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: Van itt egy minősítő körülmény is. – Egyre többen követelnek változást a brüsszeli politikában. S az Európai Bizottság, ahelyett, hogy meghallaná ezeket a hangokat, egyre több eljárást dolgoz ki ezek elhallgattatására. Felül akarják írni a döntéshozatali eljárásokat, hogy ki lehessen zárni az ellenkező véleményeket. Demokrácia Pajzs néven heteken belül olyan programot hoznak nyilvánosságra, amely megerősítené a tényellenőrnek állított cenzorokat. Mi a kommunizmus alatt már megtapasztaltuk, milyen is a cenzúra, nem kérünk belőle többet.