Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

Ma megpecsételődhet Von der Leyen sorsa!

A versenyképesség romlása és a homályos vakcinabeszerzések egyaránt a hatáskörök túllépésére és az elszámoltathatóság hiányára utalnak. Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen egymást követik a bizalmatlansági indítványok.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 10:59
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Két bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban is szavaz ma az Európai Parlament, amelyeket a Patrióták Európáért, illetve az Egységes Európai Baloldal nyújtott be egymástól függetlenül Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – számolt be róla az Origo.

Két bizalmatlansági szavazással néz szembe Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben
Fotó: AFP

Az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványok világosan mutatják, hogy már régen nem bizalom, hanem politikai paktumok tartják hatalomban az Európai Bizottság elnökét

– mondta el az Origónak Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő úgy véli, hogy Von der Leyen nem önállóan irányít, hanem különböző érdekcsoportok közti egyezkedések befolyása alatt áll, és döntéseit a hatalmi viszonyokhoz igazítja.

A sorozatos bizalmatlansági kezdeményezések pedig nem véletlenek: a versenyképesség hanyatlása, az átláthatatlan vakcinabeszerzések és a vitatott amerikai kereskedelmi megállapodás mind a hatáskörtúllépésre, valamint az elszámoltathatóság hiányára mutatnak

– sorolta a problémákat Halkó Petra.

Von der Leyen, ideje menni!

A Magyar Nemzeten is több ízben beszámoltunk róla, hogy Ursula von der Leyen időről-időre újra a középpontba kerül, sokszor botrányosnak tűnő megnyilvánulásaival. Júliusban számoltunk be arról, hogy jogerőre emelkedett az ítélet az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közti üzenetváltás ügyében, mivel lejárt a fellebbezési határidő. Az ügy hátterében az áll, hogy 2021-ben Albert Bourla, a Pfizer amerikai gyógyszergyártó vezetője és Von der Leyen a hivatalos beszerzési eljárást megkerülve sms-ben egyeztettek több milliárd eurós vakcinaüzletről.

Gál Kinga Ursula von der Leyent megszólítva úgy fogalmazott:

Ön a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, a határaink védelme helyett egy rossz migrációs paktumot erőltet. A zöldmegállapodással, rossz kereskedelmi megállapodásokkal meggyengítette Európa versenyképességét, magukra hagyva a családokat, a gazdákat és a vállalkozásokat. Ukrajna gyorsított csatlakozásával veszélyezteti az unió biztonságát és gazdaságát.

Mint fogalmazott: a demokrácia alapelveinek, a szabályok betartása és betartatása ideológiai alapú lett, miközben a bizottság elnökének működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a jogállamiságot politikai fegyverként használják. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

