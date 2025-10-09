Ma megpecsételődhet Von der Leyen sorsa!

Két bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban is szavaz ma az Európai Parlament, amelyeket a Patrióták Európáért, illetve az Egységes Európai Baloldal nyújtott be egymástól függetlenül Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – számolt be róla az Origo.

Két bizalmatlansági szavazással néz szembe Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben (Fotó: AFP)

Az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványok világosan mutatják, hogy már régen nem bizalom, hanem politikai paktumok tartják hatalomban az Európai Bizottság elnökét

– mondta el az Origónak Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő úgy véli, hogy Von der Leyen nem önállóan irányít, hanem különböző érdekcsoportok közti egyezkedések befolyása alatt áll, és döntéseit a hatalmi viszonyokhoz igazítja.