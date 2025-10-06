Ursula von der Leyen számára minden új parlamenti ülés újabb kihívást tartogat: az Európai Parlament képviselői arra készülnek, hogy megvizsgálják az elnök teljesítményét, legyen szó kereskedelmi megállapodásokról, a hétéves költségvetésről vagy az EU átláthatóságának kérdéséről. Hétfő este Von der Leyen ismét az Európai Parlament előtt áll majd a bizalmatlansági szavazás előtt, amelyre három hónap alatt másodszor kerül sor. A brüsszeli vezető az elmúlt években botrányt botrányra halmozott. Egyre többeknek van az elhibázott politikából elegük Európában.
Ekkor bukhat meg Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn újabb bizalmatlansági vitára készül. Egyre többen vannak azok, akik megkérdőjelezik a háborúpárti vezető képességeit. Egyértelműen frusztráció tapasztalható az Európai Bizottság, nevezetesen Von der Leyen iránt. A Patrióták Európáért is bizalmatlansági indítványt nyújtott be a brüsszeli politikus ellen.
Egyre nagyobb a nyomás Ursula von der Leyenen
„Az ő végrehajtási erőfeszítései alapján fogjuk megítélni, de ez nem októberben fog megtörténni” – mondta René Repasi, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetség frakcióvezetője, akit a Politico idézett.
A Szocialisták és Demokraták mellett a liberális Renew (Újítsuk meg Európát) csoport, a Zöldek és a Néppárt egyes tagjai is kritikával illetik Von der Leyen teljesítményét.
Mindenesetre nem csak bizalmi szavazásokról van szó. Von der Leyen második ciklusának más fontos kérdései is könnyen szavazáshoz vezethetnek.
Még ha a parlamenti szavazások nem is fosztják meg hivatalából, azok megbéníthatják a pályafutását, írja a Politico.
Ezek közé tartoznak az Egyesült Államokkal és Latin-Amerikával kötött kereskedelmi megállapodások, valamint a Bizottság első „egyszerűsítési” csomagja, amelynek célja a bürokrácia megszüntetése, amelyet a Von der Leyen-féle EPP és a S&D közötti nézeteltérések sújtanak.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
A parlamentben egyértelműen frusztráció tapasztalható a bizottság, nevezetesen Von der Leyen iránt, soha nem lehet tudni, mikor változik a politikai helyzet
– tette hozzá egy tisztviselő.
A mostani bizalmatlansági indítványokat két politikai oldalról nyújtották be: a jobboldali Patrióták Európáért frakció és az Egységes Európai Baloldal frakció is kezdeményezte a szavazást. A kezdeményezést szeptember 10-én éjfélkor nyújtották be, közvetlenül azután, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét Strasbourgban. A patrióták mindössze húsz másodperccel előzték meg a baloldalt a hivatalos iratok beadásában, így nagy valószínűséggel elsőként szavazhatnak a javaslatukról.
A jobboldali patrióta frakció a brüsszeli migrációs és klímapolitikát, valamint a szólásszabadságot sértő intézkedéseket rója fel a bizottságnak.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok
Az USA mintájára hoznák létre a brit deportáló hatóságot.
„Kiürítik a szociális rendszert” – kemény kritikát kapott Németország integrációs politikája
Egyre több migráns él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel.
Trump ismét táncolt, tombolt a tömeg a haditengerészet évfordulóján + videó
Az amerikai elnök a haditengerészet 250. évfordulóján vett részt.
Tíz ember zuhant a vízbe, miután egy csónak felborult a Dunán a határon
Egy ember meghalt, hármat még keresnek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok
Az USA mintájára hoznák létre a brit deportáló hatóságot.
„Kiürítik a szociális rendszert” – kemény kritikát kapott Németország integrációs politikája
Egyre több migráns él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel.
Trump ismét táncolt, tombolt a tömeg a haditengerészet évfordulóján + videó
Az amerikai elnök a haditengerészet 250. évfordulóján vett részt.
Tíz ember zuhant a vízbe, miután egy csónak felborult a Dunán a határon
Egy ember meghalt, hármat még keresnek.