Ekkor bukhat meg Ursula von der Leyen

Egyre nagyobb a nyomás Ursula von der Leyenen

„Az ő végrehajtási erőfeszítései alapján fogjuk megítélni, de ez nem októberben fog megtörténni” – mondta René Repasi, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetség frakcióvezetője, akit a Politico idézett.

A Szocialisták és Demokraták mellett a liberális Renew (Újítsuk meg Európát) csoport, a Zöldek és a Néppárt egyes tagjai is kritikával illetik Von der Leyen teljesítményét.

Mindenesetre nem csak bizalmi szavazásokról van szó. Von der Leyen második ciklusának más fontos kérdései is könnyen szavazáshoz vezethetnek.

Még ha a parlamenti szavazások nem is fosztják meg hivatalából, azok megbéníthatják a pályafutását, írja a Politico.

Ezek közé tartoznak az Egyesült Államokkal és Latin-Amerikával kötött kereskedelmi megállapodások, valamint a Bizottság első „egyszerűsítési” csomagja, amelynek célja a bürokrácia megszüntetése, amelyet a Von der Leyen-féle EPP és a S&D közötti nézeteltérések sújtanak.