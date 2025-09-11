Ursula von der Leyen nem foglalkozik az európai emberek problémáival

Csak Ukrajna a fontos

Ursula von der Leyen beszédében elmondta, Európa a szabadságért, a függetlenségért és a demokráciáért harcol, ezért szerinte elengedhetetlen, hogy Ukrajna megkapja a szükséges fegyvereket és pénzügyi támogatást. Hangsúlyozta, hogy a globális válság miatt az európaiak mindennapjai egyre nehezebbek, ám szerinte nem ülhetünk ölbe tett kézzel – ezért inkább fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást. Von der Leyen szerint Európának nincs más választása, mint aktívan bekapcsolódni az új világrendért folyó küzdelembe, ahol egyre több nagyhatalom ellenségesen tekint a kontinensre. Az elnök emlékeztetett: Európa már bizonyította egységét a világjárvány idején, az energiabiztonság terén és Ukrajna támogatásában is – most pedig ismét hasonló összefogásra van szükség.

Von der Leyen hangsúlyozta: „A háborút igazságos és tartós békével kell lezárni, mert Ukrajna szabadsága Európa szabadsága. Hozzátette: „Továbbra is támogatni fogjuk a háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítéseket.”

Több brüsszeli központosítás

Von der Leyen bejelentette: az Európai Unió már a 19. szankciós csomagot készíti elő Oroszország ellen. Emellett kedvezményeket ígért azoknak az országoknak és vállalatoknak, amelyek ukrán nyersanyagot vásárolnak vagy más módon támogatják Kijevet.

Az elnök sürgette, hogy Európa azonnali pénzügyi támogatást nyújtson az ukrán gazdaság életben tartásához.

Hangsúlyozta: most az a kérdés, képes-e Európa egységesen fellépni. Mint mondta, meg kell erősíteni az Európa-párti demokratikus erők többségét, és a bizottság kész minden erejével együttműködni ebben a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel. Kritikusai szerint azonban ez újabb lépést jelent Brüsszel hatalmának központosítása felé.