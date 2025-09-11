MagyarországBóka JánosEurópai BizottságfordulatUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyen valódi háborús beszédet mondott

Ursula von der Leyen valódi háborús beszédet mondott az Európai Parlamentben – jelentette ki Bóka János a csütörtöki Kormányinfón. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az Európai Bizottság elnöke nem irányváltást, hanem hadigazdálkodást, újabb hatáskör-elvonásokat és a véleménycenzúra erősítését helyezte kilátásba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 13:51
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valódi háborús beszédet mondott szerdán az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfón.

Kormányinfó Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő, Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter (b)
Fotó: Csudai Sándor

Bóka János hangsúlyozta: az Európai Unió állapota rossz és egyre romlik, így a beszéd abból a szempontból volt érdekes, hogy várható-e érdemi irányváltás az eddigi elhibázott uniós politikákban. Ehhez képest a bizottság elnöke valódi háborús beszédet mondott. 

Nem egyszerűen háborúpárti beszéd volt, ez egy háborús beszéd volt

– értékelt. Kiemelte: a beszéd alapján versenyképességi fordulat helyett hadigazdálkodásra van szükség, Ukrajna finanszírozása lesz a prioritás, további intézményi centralizáció és újabb tagállami hatáskörök elvonása, a politikai ellenfelekkel szembeni nyomásgyakorlás erősítése, valamint a véleménycenzúra növelése várható.

Ez a bizottsági politika minden elemében elhibázott 

– fejtette ki. Egyes tagállamok, így Magyarország is számos intézkedést hoztak az elhibázott politikák hatásainak tompítására, ezekkel az intézkedésekkel szemben azonban egyre erőteljesebb uniós fellépésre számít – mondta Bóka János, emlékeztetve: az Európai Bizottság már megfogalmazta, hogy Magyarországon progresszív adózást, az adókedvezmények szűkítését és kivezetését, a rezsicsökkentés felszámolását, az otthonteremtési programok kivezetését, a kamatstop és az árréstop megszüntetését szeretné látni.

Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.