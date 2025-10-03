Ursula von der LeyenszavazásEPbizalmatlansági indítvány

Megroppanhat Ursula von der Leyen hatalma

Újabb komoly kihívással néz szembe az Európai Bizottság elnöke: jövő csütörtökön két bizalmatlansági indítványról dönt az Európai Parlament az Ursula von der Leyen vezette testülettel szemben. A háborúpárti politikus vezette EB ellen hónapok óta gyűlik az elégedetlenség, amely most látványos formában törhet felszínre.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 10. 03. 4:02
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ursula von der Leyennek és az általa vezetett Európai Bizottságnak nem először kell szembesülnie a parlamenti többség bizalmának kérdésével: már júliusban is túl kellett élnie egy hasonló próbát. 

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének segítségével júliusban elkerülte a bukást (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Akkor sikerült elhárítani Ursula von der Leyen bukását, ám azóta tovább erősödtek a bírálatok a brüsszeli vezetésről, írja az Exxpress.

Ursula von der Leyent jobbról és balról is támadják

A mostani bizalmatlansági indítványokat két politikai oldalról nyújtották be: a jobboldali Patrióták Európáért frakció és az Egységes Európai Baloldal frakció is kezdeményezte a szavazást. A kezdeményezést szeptember 10-én éjfélkor nyújtották be, közvetlenül azután, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét Strasbourgban. A patrióták mindössze húsz másodperccel előzték meg a baloldalt a hivatalos iratok beadásában, így nagy valószínűséggel elsőként szavazhatnak a javaslatukról.

Bár a támadások célpontja elsősorban Ursula von der Leyen személye, a szabályok értelmében csak az egész bizottság ellen lehet eljárni – így akár az egész testület bukását is eredményezheti egy sikeres szavazás.

A jobboldali patrióta frakció a brüsszeli migrációs és klímapolitikát, valamint a szólásszabadságot sértő intézkedéseket rója fel a bizottságnak. A baloldali képviselők vezetője, Martin Schirdewan ezzel szemben a „katasztrofális” amerikai vámmegállapodással vádolja Von der Leyent, amely szerinte európai állampolgárok tömegének munkahelyét veszélyezteti. Emellett a gázai humanitárius válság ügyében mutatott tétlenséget is súlyos hibaként róják fel.

US President Donald Trump holds a bilateral meeting with European Commission President Ursula Von der Leyen on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York City on September 23, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök kétoldalú találkozót folytat Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Politikai földindulás fenyeget

Amennyiben bármelyik indítvány többséget kap, az Ursula von der Leyen vezette bizottságnak testületileg távoznia kell.

Bár a legtöbb elemző szerint nehéz elképzelni, hogy a szükséges többség összeálljon, a bizalmatlansági indítványok önmagukban is jelzik: egyre több képviselő és politikai erő érzi úgy, hogy az Európai Bizottság jelenlegi irányvonala tarthatatlan.

A jövő heti szavazás így nemcsak Von der Leyen személyes politikai jövőjét, hanem az egész uniós intézményrendszer stabilitását is próbára teheti.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekEurópai Unió

Magyarország elvi és gyakorlati okokból is ellenáll a háborús kupaktanácsnak

Szőcs László avatarja

Brüsszel a jelenlegi tagállamokkal – így hazánkkal – szemben tisztességtelen és demokráciaellenes módon akarja elérni a célját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu