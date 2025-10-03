Megroppanhat Ursula von der Leyen hatalma

Ursula von der Leyent jobbról és balról is támadják

A mostani bizalmatlansági indítványokat két politikai oldalról nyújtották be: a jobboldali Patrióták Európáért frakció és az Egységes Európai Baloldal frakció is kezdeményezte a szavazást. A kezdeményezést szeptember 10-én éjfélkor nyújtották be, közvetlenül azután, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét Strasbourgban. A patrióták mindössze húsz másodperccel előzték meg a baloldalt a hivatalos iratok beadásában, így nagy valószínűséggel elsőként szavazhatnak a javaslatukról.

Bár a támadások célpontja elsősorban Ursula von der Leyen személye, a szabályok értelmében csak az egész bizottság ellen lehet eljárni – így akár az egész testület bukását is eredményezheti egy sikeres szavazás.

A jobboldali patrióta frakció a brüsszeli migrációs és klímapolitikát, valamint a szólásszabadságot sértő intézkedéseket rója fel a bizottságnak. A baloldali képviselők vezetője, Martin Schirdewan ezzel szemben a „katasztrofális” amerikai vámmegállapodással vádolja Von der Leyent, amely szerinte európai állampolgárok tömegének munkahelyét veszélyezteti. Emellett a gázai humanitárius válság ügyében mutatott tétlenséget is súlyos hibaként róják fel.

Donald Trump amerikai elnök kétoldalú találkozót folytat Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Politikai földindulás fenyeget

Amennyiben bármelyik indítvány többséget kap, az Ursula von der Leyen vezette bizottságnak testületileg távoznia kell.

Bár a legtöbb elemző szerint nehéz elképzelni, hogy a szükséges többség összeálljon, a bizalmatlansági indítványok önmagukban is jelzik: egyre több képviselő és politikai erő érzi úgy, hogy az Európai Bizottság jelenlegi irányvonala tarthatatlan.

A jövő heti szavazás így nemcsak Von der Leyen személyes politikai jövőjét, hanem az egész uniós intézményrendszer stabilitását is próbára teheti.