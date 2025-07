Működött a brüsszelita szavazógép, túlélte a bizalmatlansági indítványt Von der Leyen

Komisja Europejska wraz z Ursulą von der Leyen utrzymała się. Za wnioskiem o jej odwołanie głosowało 175 posłów, przeciw było 360, a 18 wstrzymało się. W istocie, wszyscy posłowie, którzy zagłosowali przeciw wnioskowi o wotum nieufności wzięli odpowiedzialność za:

- wdrożenie… pic.twitter.com/wmhK9Gf68f — Anna Bryłka (@annabrylka) July 10, 2025

Jelzésértékű azonban, hogy annak ellenére, hogy élvezte saját Európai Néppártjának, a szocialistáknak, a Renew liberálisainak és a Zöldeknek a támogatását, ezeknek a csoportoknak néhány EP-képviselője nem jelent meg szavazni.

Korrupcióval gyanúsítják Ursula von der Leyent

Az ügy középpontjában egy román EP-képviselő, Gheorghe Piperea indítványa állt: szerinte Von der Leyen titkos sms‑eken keresztül tárgyalt a Pfizer vezérigazgatójával. Emiatt állítólag átláthatósági szabályszegés történt, ezért bizalmatlansági indítványt terjesztettek elő – írta meg a Magyar Nemzet.

A háborúpárti Manfred Weber, Magyar Péter gazdája is kiállt a német vezető mellett. Von der Leyen poszton maradása ugyanis elengedhetetlen az Ukrajna‑ és háborúpárti irányvonal folytatásához. Más frakciók viszont éleződő kritikával fogalmaztak meg korrupciós és átláthatósági aggályokat.

Az sms‑botrány hátán ott húzódik az a kérdés is, hogy a Bizottság miért nem őrizte meg vagy hozta nyilvánosságra az üzeneteket — az EU‑bíróság elmarasztalta Von der Leyenék mulasztását, az európai ombudsman pedig korábban is bírálta az átláthatóság aránytalanságát.

Von der Leyen az uniós intézményeket védve azt állította, hogy az indítvány mögött Oroszország és összeesküvés-elméletek állnak, és szerinte ezek célja az EU megbuktatása.

Ursula von der Leyen negatív megítélése nemcsak a most napirenden lévő Pfizer-ügynek köszönhető, hanem tükrözi a közép-európaiak véleményét az Európai Unió migráció- és háborúpárti vezetéséről is. Az EU intézményei, különösen az Európai Bizottság jogállamisági problémákkal is küzd, ahogy azt a Nézőpont Intézet elemzése is bemutatta – írja a Nézőpont Intézet.

A Magyar Nemzet arról is beszámolt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelezte, hogy nem támogatja Von der Leyent.