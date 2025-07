Közép-Európa nem szavazna bizalmat Ursula von der Leyennek

Ursula von der Leyen vitatott megítélése

Ursula von der Leyen negatív megítélése nemcsak a most napirenden lévő Pfizer-ügynek köszönhető, hanem tükrözi a közép-európaiak véleményét az Európai Unió migráció- és háborúpárti vezetéséről is. Az EU intézményei, különösen az Európai Bizottság jogállamisági problémákkal is küzd, ahogy azt a Nézőpont Intézet elemzése is bemutatta.

Az adatfelvétel a vizsgált közép-európai országokban 1000-1000 fő megkérdezésével történt. A minta minden országban reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Az adatfelvételek 2025 júniusában készültek.