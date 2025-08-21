Menczer Tamás lehűtötte a brüsszeli és a kijevi elvárásokat

Ukrajna nem lehet a NATO tagja és Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. Azért ezt is tegyük hozzá, és az európaiak pénzét pedig nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani. Erről tett közzé videós bejegyzést a közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy folytatta:

Mit csinál Trump? Azt mondja, én békét teremtek. Egyébként semmit nem adok ingyen. Mert nekem Amerika a legfontosabb. Mit csinálnak derék brüsszeli vezetőink? Minden lóvé menjen Ukrajnába. Miért is? Ukrajna tagja az Európai Uniónak? Nem.

Menczer Tamás leszögezte:

Vannak tagállamok, van egy közösség. A Covid, háború, szankciók meg mindenfajta válság után talán a pénzt saját magunkra kellene fordítani, nem Ukrajnára.