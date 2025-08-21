Oroszországeurópai unióUkrajnaMenczer Tamás

Menczer Tamás lehűtötte a brüsszeli és a kijevi elvárásokat

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a helyzet egyértelmű. A magyarok döntöttek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21.
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ukrajna nem lehet a NATO tagja és Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. Azért ezt is tegyük hozzá, és az európaiak pénzét pedig nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani. Erről tett közzé videós bejegyzést a közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy folytatta:

Mit csinál Trump? Azt mondja, én békét teremtek. Egyébként semmit nem adok ingyen. Mert nekem Amerika a legfontosabb. Mit csinálnak derék brüsszeli vezetőink? Minden lóvé menjen Ukrajnába. Miért is? Ukrajna tagja az Európai Uniónak? Nem.

Menczer Tamás leszögezte:

Vannak tagállamok, van egy közösség. A Covid, háború, szankciók meg mindenfajta válság után talán a pénzt saját magunkra kellene fordítani, nem Ukrajnára. 

Azt is olvasom itt a tárgyalások kapcsán, hogy beszélgetnek Ukrajna uniós tagságáról, hogy ezt Oroszország nem vétózhatja meg, Oroszország ezt gondolja Ukrajna uniós tagságáról meg azt gondolja. Meg Amerika. Se Oroszország nem tagja az EU-nak, se Amerika nem tagja az EU-nak. De mondjuk Magyarország tagja, és a magyarok döntöttek. Volt egy népszavazásunk, el is mondtuk, nem akarunk egy integrációba kerülni az ukránokkal. Nem akarunk egy Európai Unióba kerülni. Úgyhogy talán ezt a véleményt kellene figyelembe venni.

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

