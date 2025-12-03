Kifosztott egy boltot a részeges mosómedve + videó

Péntek este Ashland boltja zárva volt, amikor szokatlan betörő érkezett: egy mosómedve – számolt be az AP hírügynökség. A négylábú „rabló” gondosan kiválasztotta a polcokon sorakozó whiskysüvegeket, majd láthatóan nagy élvezettel inni kezdett.

Reggel, amikor az egyik alkalmazott ellenőrizni akarta a boltot, meglepő látvány fogadta: a mosómedve a mosdó padlóján hevert, részegségtől kábultan. Az italbolt belseje sem úszta meg épségben: összetört üvegek, szanaszét borult polcok és kiömlött alkohol jelezte a fosztogatást.

A Hanover County Animal Protection and Shelter munkatársai gyorsan a helyszínre érkeztek, és biztonságosan elfogták az ittas betörőt.

A mosómedvét alkoholszondával ellenőrizték, majd szabadon engedték.

A helyi hatóságok és a vadállat-védelmi szervezet tréfásan megjegyezték, hogy a mosómedve valószínűleg tanult az esetből, és remélhetőleg a jövőben elkerüli az alkoholos kalandokat és az illegális betöréseket.

A részeges „betörőről” készült videók elárasztották a közösségi oldalakat.