Tömeges baleset történt az M0-son, hatalmas a dugó

Három személyautó ütközött össze az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányába. A 21-es kilométernél, Dunaharaszti térségében a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás már három-négy kilométeres – tájékoztatott az Útinform.

Távolabb, szintén az M0-s autóúton, a 11-es főúti végcsomópont irányában szintén baleset történt, ezért az 55-ös kilométernél sávzárásra és itt is két-három kilométeres torlódásra kell készülni.

Az M3-as autópályán, az 54-es kilométernél, Hatvan térségében baleset történt. A főváros felé sávzárás követel figyelmet, emiatt két kilométeres torlódás alakult ki.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás előfordulhat, különösen a külső sávban az erős kamionforgalom miatt.

Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon

Torlódás alakult ki több helyen:

az M0-s autóút több szakaszán, a 11-es főúti végcsomópont irányában, az M3-as autópálya csomópontja és a 73-as kilométernél található Dunakeszi csomópont közötti szakaszon, valamint az ellenkező irányba az M4-s autóúti csomópontnál,

az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Mogyoród térségétől,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Szentendre körzetében,

a 31-es főúton Mende és Maglód térségében,

az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.

