Tömeges baleset történt az M0-son, hatalmas a dugó

Több baleset bénítja az M0-s autóutat és az autópályák főváros felé vezető szakaszait. Három autó ütközött a körgyűrű déli szektorában, karambol történt a 11-es főúti végcsomópontnál, az M3-ason és az M1-esen pedig szakaszos torlódások lassítják a haladást. Szerda reggeli helyzetkép az utakról.

2025. 12. 03. 8:40
Cars stuck in traffic on a city highway during sunset, with brake lights glowing under a cloudy sky, creating a moody atmosphere. 2503794379
Három személyautó ütközött össze az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányába. A 21-es kilométernél, Dunaharaszti térségében a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás már három-négy kilométeres – tájékoztatott az Útinform.

Angry and nervous truck driver yelling at someone in traffic. Difficulties on the road
Illusztráció. Fotó: Shutterstock

Távolabb, szintén az M0-s autóúton, a 11-es főúti végcsomópont irányában szintén baleset történt, ezért az 55-ös kilométernél sávzárásra és itt is két-három kilométeres torlódásra kell készülni.

Az M3-as autópályán, az 54-es kilométernél, Hatvan térségében baleset történt. A főváros felé sávzárás követel figyelmet, emiatt két kilométeres torlódás alakult ki.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás előfordulhat, különösen a külső sávban az erős kamionforgalom miatt.

 

Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon

Torlódás alakult ki több helyen:

  • az M0-s autóút több szakaszán, a 11-es főúti végcsomópont irányában, az M3-as autópálya csomópontja és a 73-as kilométernél található Dunakeszi csomópont közötti szakaszon, valamint az ellenkező irányba az M4-s autóúti csomópontnál,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Mogyoród térségétől, 
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Szentendre körzetében,
  • a 31-es főúton Mende és Maglód térségében,
  • az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt lezárták

  • az Őrhalom és országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig (2209-es jelű út) és
  • a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

