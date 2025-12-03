Tömeges baleset történt az M0-son, hatalmas a dugó

Három személyautó ütközött össze az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányába. A 21-es kilométernél, Dunaharaszti térségében a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás már három-négy kilométeres – tájékoztatott az Útinform.
Távolabb, szintén az M0-s autóúton, a 11-es főúti végcsomópont irányában szintén baleset történt, ezért az 55-ös kilométernél sávzárásra és itt is két-három kilométeres torlódásra kell készülni.
Az M3-as autópályán, az 54-es kilométernél, Hatvan térségében baleset történt. A főváros felé sávzárás követel figyelmet, emiatt két kilométeres torlódás alakult ki.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás előfordulhat, különösen a külső sávban az erős kamionforgalom miatt.
Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon
Torlódás alakult ki több helyen:
- az M0-s autóút több szakaszán, a 11-es főúti végcsomópont irányában, az M3-as autópálya csomópontja és a 73-as kilométernél található Dunakeszi csomópont közötti szakaszon, valamint az ellenkező irányba az M4-s autóúti csomópontnál,
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Mogyoród térségétől,
- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
- a 11-es főúton Szentendre körzetében,
- a 31-es főúton Mende és Maglód térségében,
- az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.
Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt lezárták
- az Őrhalom és országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig (2209-es jelű út) és
- a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).
