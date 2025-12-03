Koma: ebbe az adatbázisba érdemes felvetetni magunkat

Akinek nincs köztartozása, és időben beadta a bevallásait is, két kattintással bekerülhet a Köztartozásmentes adózói adatbázisba (Koma), ami jelentősen meggyorsíthatja az ügyintézést, amikor szükséges egy nullás igazolás, például az Otthon start hitel igényléséhez – hívta fel a figyelmet a szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhivatal ismertetése szerint az ügyfélportálra belépve, a felület legalján található a KOMA menüpont.

Mindenkinek megéri kérni a felvételt, ugyanis az adatbázisban szereplés kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb eljárásban, ahol jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását – legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről.

Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat, külön kérelem nélkül. A NAV alkalmazása, az ÜPO nemcsak abban segít, hogy jelzi, ha a Komába kerüléshez valamelyik feltétel hiányzik, hanem elnavigál más, online adóhivatali szolgáltatás (például az ONYA) felé. Így sokkal könnyebb eljutni az adószámlához, rendezni a tartozást, illetve pótolni a hiányzó bevallást. Jelenleg több mint 240 ezer adózó szerepel a Komában, ahová az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott, ötezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs harmincezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem. Ezenkívül az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni – tették hozzá.

Megjegyezték: természetesen azok a cégek sem kerülhetnek be a Komába, amelyek végelszámolási, kényszertörlési, csőd vagy felszámolási eljárás alatt állnak. A törvény szerint az adatbázisba a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veheti fel a NAV a kérelmezőket. Az Ügyfélportál új, egyszerű és biztonságos online szolgáltatása Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítással érhető el, így az adózók akár otthonról is intézhetik ügyeiket – hívta fel a figyelmet a NAV.