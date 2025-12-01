Káoszt okozott a reggeli köd, elesett az M0-s, az M1-es és az M3-as is

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Hatvan térségében baleset történt – ismertette az Útinform. Az 57-es kilométernél a forgalom megindult a belső sávban.

A torlódás meghaladja a három kilométert.

Hatvan és Budapest között, különösen a mogyoródi szakasztól lassul le a kocsisor.

Az M0-s autóút déli szektorában, a Deák Ferenc hídon az M1-es autópálya felé vezető oldalon két személygépjármű összeütközött.

A 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták.

Szintén az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es és a 29-es kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki.

Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a terelésben az erős forgalom miatt szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban.

Az M44-as autóúton a Békéscsaba felé vezető oldalon egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 116-os kilométernél a belső sávot lezárták.

Sokan haladnak

az M4-esen Üllőtől az M0-s felé,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Leányfalu, Szentendre és Budakalász között,

a 31-es főúton Maglódtól, valamint

az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

A 86-os főúton, Kisunyom átkelési szakaszán két személyautó összeütközött. A fél útpályát lezárták.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt lezárták

az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat, a vasúti átkelőtől a határig (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).