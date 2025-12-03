Rendkívüli

háborúEritreaVörös-tengerEtiópia

Újabb háború a láthatáron!

Az Eritrea és Etiópia közötti feszültség ismét a tetőfokára hág, a Tigréi konfliktus öröksége pedig tovább súlyosbítja a helyzetet. A két ország katonai ambíciói és a Vörös-tengerhez való hozzáférésért folytatott küzdelem új háború veszélyét hordozza magában. A nemzetközi közösség sürgős beavatkozása elengedhetetlen a konfliktus eszkalálódásának megakadályozására.

András János
2025. 12. 03. 10:27
Az etióp hadsereg szinte minden szempontból előnyben van Forrás: StockTrek Images via AFP
Eritrea és Etiópia kapcsolata ismét feszültté vált, a diplomáciai ellenségeskedés, a katonai műveletek és a Tigréi háborúból eredő sérelmek együttesen a háború fenyegetését hordozzák magukban. Bár a két kormány tagadja a közvetlen konfliktus lehetőségét, a valóság egészen mást mutat. Az elmúlt hónapok műholdfelvételei és szemtanúk jelentései egyaránt megerősítik a megnövelt katonai jelenlétet az Eritrea–Etiópia határ mentén – írja az Eritrea Today.

A nemzetközi közösség figyelmeztet, hogy Etiópia és Eritrea között háború robbanhat ki
Fotó: AMANUEL SILESHI / AFP

Az Eritrea és az Etiópia közötti katonai erőviszonyok jelentős különbséget mutatnak. A 2025-ös Global Firepower Index (amely az országok haderejét hasonlítja össze) szerint Etiópia számos kategóriában felülmúlja Eritreát: a fő harckocsik, a repülőgépek és a tüzérség tekintetében is előnyben van, ráadásul szélesebb körben modernizált hadsereggel rendelkezik Kínából, Oroszországból és Törökországból beszerzett eszközökkel. Ezzel szemben Eritrea arzenálja nagyrészt a szovjet korszakból származik,

az ország stratégiai előnye a nehéz terepben, a védelmi doktrínában és a harcokra felkészült lakosságban rejlik.

Etiópia ugyan hivatalosan hallgat erről, de a konfliktus középpontjában Etiópia újjáéledt törekvése áll a Vörös-tengerhez való közvetlen hozzáférés elérésére. Eritrea álláspontja világos: semmiféle területsértést nem tűrnek el, sem erőszakkal, sem ügynökök révén – nyilatkozta egy magas rangú tisztviselő. A 2020–2022-es Tigréi háború* után mély sebek maradtak, a törékeny béke és a szövetségek változása miatt a térség továbbra is instabil. A nemzetközi közösség beavatkozása nélkül a térség ismét a háború felé sodródik.

*A tigréi háború 2020 és 2022 között lezajlott polgárháború volt Etiópia északi részén, Tigré tartományban. A tigréi kormánypárt, a Tigré Népi Felszabadítási Front (TPLF) és az etióp kormányzat közötti konfliktus azután eszkalálódott polgárháborúvá, hogy a központi kormányzat a koronavírus-járványra hivatkozva illegitimnek nyilvánította a TPLF győzelmével zárult regionális választásokat.

Az évtizedek óta fennálló feszültséget több esetben is az ENSZ-alakulatok nyugtatták le, 2001-ben például egy 4200 fős ENSZ-alakulat vigyázott a két ország tűzszüneti egyezményének betartására – a megállapodást két és fél éves háborúzás után kötötték meg, 2000 őszén.

Borítókép: Az etióp hadsereg szinte minden szempontból előnyben van (Fotó: AFP)

