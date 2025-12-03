Sosem látott rekord a hazai árverésen — egy ház árát adták egy fülbevalóért

A GIA tanúsítvánnyal rendelkező, összesen 20,6 karátnyi sárga gyémántot tartalmazó ékszer új tulajdonosa komoly licitálás útján, 150 millióért szerezte meg a páratlan darabot. Az aukciós ház szakértői úgy vélik, az eddigi legmagasabb értéken kalapács alá került tétel – a briliáns fülbevaló – nemcsak szépségével, hanem befektetési potenciáljával is kiemelkedett a mezőnyből – közölte a BÁV ART.

– Óriási öröm számunkra, hogy ez a különleges ékszer Magyarországon talált gazdára. Az árverés élénk érdeklődése és a nemzetközi licitek is azt mutatják, hogy a magyar aukciós piac egyre inkább felzárkózik a nemzetközi színtérhez – mondta Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója.

Kiemelkedő eredmény a briliáns fülbevaló értékesítése

A fülbevaló mellett több luxusóra és ékszer is új tulajdonosra talált. Ilyen volt többek között a NASA 50. jubileumára készült Omega Moonwatch Speedmaster, a Corum Golden Bridge 50th Anniversary és az IWC Schaffhausen Portugieser modelljei, valamint egy Gucci-gyűrű. Gazdára talált továbbá egy rózsaszín briliáns nyakék, egy 6,18 karátos briliáns teniszkarkötő, illetve a Schoeffel Caleidoscope ékszergarnitúra tahiti és déltengeri tenyésztett gyöngyökből. A legtöbb tétel a becsértéket meghaladó áron kelt el, ami jól mutatja a prémium kategóriás ékszerek és időmérők iránti növekvő keresletet.

Forrás: BÁV ART

A BÁV ART szakértői szerint a befektetési célú ékszervásárlás egyre erősödő trend a hazai gyűjtők körében. A tanúsítvánnyal rendelkező, nemzetközi minőségű ékszerek stabil értéktartást és hosszú távú értéknövekedési lehetőséget biztosítanak a tudatos vásárlóknak és gyűjtőknek. Az árverés szerdán és csütörtökön folytatódik.